Neamțul de 37 de ani a scos un pistol cu gloanțe de cauciuc din rucsac pentru a-l curăța, în timpul unei călătorii cu trenul, relatează MeinBezirk.

Incidentul s-a petrecut în trenul care circula de la Ried im Innkreis spre Neumarkt, în jurul orei 14.00. Conform raportului poliției, bărbatul achiziționase recent arma și a decis să o curețe în fața celorlalți pasageri. Aceștia s-au simțit amenințați și au alertat autoritățile.

Poliția a intervenit rapid la gara din Neumarkt, izolând compartimentul trenului și conducând bărbatul la secția de poliție.

Acțiunea neamțului a avut consecințe: i s-a interzis temporar să dețină arme, iar pistolul de semnalizare neîncărcat, accesoriile și cartușele au fost confiscate.

Totodată, bărbatul urmează să fie denunțat pentru incidentul provocat.

