Incidentul a avut loc în jurul orei 18.30.

Martorii susțin că tânărul neamț a petrecut prea mult timp în toaletă, ceea ce l-a nemulțumit pe românul mai în vârstă, care a bătut de mai multe ori la ușă.

După ce tânărul a ieșit, românul ar fi făcut gesturi obscene provocatoare. În mod neașteptat, tânărul l-a lovit pe român peste mâini.

În replică, bărbatul de 45 de ani l-ar fi insultat în mod repetat pe neamț, conform relatărilor martorilor.

Un pasager de 38 de ani prezent la fața locului a alertat Poliția Federală, care a intervenit la stația centrală din Stuttgart, unde trenul avea planificată o oprire.

Poliția a luat măsurile necesare, iar o anchetă pentru agresiune a fost deschisă. După ce procedurile s-au încheiat, ambii bărbați au fost eliberați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE