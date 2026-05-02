„Un echipaj de jandarmi a observat un bărbat aflat într-un autoturism, care avea în dreptul feței o bancnotă și un plic autosigilant transparent. Jandarmii au procedat la interceptarea și legitimarea persoanei, solicitându-i să prezinte eventuale bunuri sau substanțe interzise deținute”, au transmis, sâmbătă, reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Constanța.

Conform aceleiași surse, bărbatul a predat un plic ce conținea substanțe interzise și o bancnotă de 10 lei. Ulterior, acesta a scos din buzunar o sumă de bani pe care a încercat să o ofere jandarmilor pentru a scăpa de consecințe.

„Jandarmii i-au adus la cunoștință faptul că darea de mită constituie infracțiune și este sancționată conform legislației în vigoare. Cu toate acestea, persoana a insistat, afirmând că poate oferi și alte sume de bani aflate într-o borsetă din autoturism, adică 7.950 de lei”, au adăugat aceștia.

Jandarmii au sesizat Direcția Generală Anticorupție, iar bărbatul a fost condus la sediul Poliției Mamaia pentru continuarea cercetărilor. Plicul cu substanțe interzise și suma totală de 7.950 de lei au fost confiscate.

