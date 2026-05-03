Deși conflictul a împlinit 60 de zile, prag care conform Rezoluției Puterilor de Război necesită aprobarea Congresului, Casa Albă ignoră aceste limitări și intensifică presiunea economică prin sancțiuni asupra firmelor care plătesc taxe în Strâmtoarea Ormuz. Tensiunea rămâne la cote alarmante și în sudul Libanului, unde atacurile israeliene recente au provocat victime și noi ordine de evacuare, fragilizând acordul de încetare a focului.

Analistul Ziad Abu Rish afirmă în Al Jazeera că Statele Unite și Israelul au exercitat un veto simbolic asupra dezvoltării armatei libaneze, împiedicând-o să devină o forță capabilă să respingă agresiunile externe. În acest context, Hezbollah s-a consolidat ca principalul garant al apărării naționale, în timp ce cererile occidentale de dezarmare a grupării sunt interpretate drept o încercare de a împinge armata Libanului către un conflict intern. Conform expertului, strategia actuală nu vizează întărirea forțelor armate oficiale, ci mai degrabă eliminarea singurei bariere de rezistență militară active în fața presiunilor coordonate de Tel Aviv și Washington.

00:20 - Acum o ora Iranul impune un plan de control în 12 puncte pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Parlamentul iranian se pregătește să adopte o lege în 12 puncte care va restricționa drastic traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, interzicând definitiv accesul navelor israeliene. Conform noilor reglementări, navele provenind din „țări ostile”, cu referire directă la Statele Unite, vor fi obligate să achite despăgubiri de război pentru a obține permisul de tranzit, în timp ce restul ambarcațiunilor vor avea nevoie de autorizație explicită de la Teheran.

Această ofensivă legislativă vine într-un moment de blocaj total al negocierilor, oficialii iranieni avertizând că mingea este acum în terenul Americii, care trebuie să aleagă între diplomație și confruntare. În replică, Trump amenință cu sancțiuni firmele care plătesc taxe Iranului pentru tranzitul prin Ormuz.

Libertatea a transmis Livetext Război în Iran, ziua 64. Americanii s-au săturat de războiul lui Trump: „Este un idiot” / Blocajul din Strâmtoarea Ormuz ar putea continua pe termen lung