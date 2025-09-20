Bărbatul amenințat cu toporișca a sunat la 112, iar conflictul a fost oprit de oamenii legii.

Poliţiştii de la Secţia 2 din municipiul Constanţa au fost sesizaţi, vineri seară, prin apel la 112, că în apropierea unui bloc se află un bărbat care are un comportament recalcitrant şi care are în mână o toporişcă.

„Poliţiştii au identificat persoana în cauză ca fiind un bărbat de 55 de ani, iar din cercetări a reieşit faptul că acesta ar fi folosit obiectul pentru intimidare, în urma unui conflict verbal spontan pe care concubina acestuia l-ar fi avut cu persoana apelantă la 112”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Poliţiştii l-au somat pe bărbat să lase jos obiectul, iar acesta s-a conformat, fiind condus la sediul secţiei pentru continuarea verificărilor.

Atât bărbatul în cauză, cât și concubina acestuia au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 3.000 de lei fiecare, conform Legii 61/1991.

