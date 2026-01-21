A plecat din Singapore după ce soția a cerut pensie alimentară

Bărbatul, director executiv la filiala din Singapore a unei corporații multinaționale, a demisionat în octombrie 2023, la scurt timp după ce soția sa a depus o cerere pentru pensie alimentară pentru ea și cei patru copii.

Judecătorul a subliniat că decizia de a demisiona a fost una asumată: „Lucrul responsabil pe care tatăl l-ar fi făcut ar fi fost să ia măsuri pentru a-și asigura un nou rol care i-ar fi permis să ofere un nivel adecvat de sprijin financiar familiei sale înainte de a demisiona de la angajatorul din Singapore.”

Venitul anual al bărbatului în 2023 a depășit 860.000 de dolari, potrivit instanței.

După ce a părăsit Singapore și s-a mutat în Canada, bărbatul nu s-a prezentat la o audiere în instanță în ianuarie 2024, motiv pentru care pe numele său a fost emis un mandat de arestare.

Acesta a fost anulat abia în decembrie, după ce bărbatul a participat la o audiere prin Zoom, alături de avocații săi.

Pensie alimentară lunară de 23.500 de dolari

Pe lângă suma retroactivă, judecătorul a dispus și plata unei pensii alimentare lunare de 23.500 de dolari, începând cu octombrie 2024, moment în care bărbatul a început să lucreze pentru un angajator din Canada.

Judecătorul Phang Hsiao Chung a explicat că, până la angajarea din Canada, capacitatea de câștig trebuia raportată la veniturile din Singapore, chiar dacă bărbatul alesese să renunțe la acel loc de muncă.

Instanța a stabilit că, din octombrie 2024, ambii părinți trebuie să contribuie în mod egal la întreținerea familiei.

„Având în vedere capacitatea redusă de câștig a tatălui și alegerea mamei de a crește copiii în Singapore, era corect ca ambele părți să contribuie în mod egal la întreținerea mamei și a copiilor”, a declarat judecătorul.

Cu alte cuvinte, judecătorul a spus că femeia va trebui să reducă dependența de sprijinul financiar din partea bărbatului dacă dorește să continue să aibă același nivel de trai.

Certuri pe bani între cei doi foști soți

Familia, formată din cetățeni canadieni, locuia în Singapore din 2013.

Soția era casnică, iar cei patru copii, născuți între 2006 și 2013, au urmat școli internaționale. În august 2023, bărbatul s-a mutat din locuința familiei pentru a locui cu o altă femeie.

Soția a susținut în instanță că acesta și-a dat demisia pentru a evita plata pensiei alimentare, în timp ce bărbatul a contestat nivelul cheltuielilor cerute.

Asta pentru că bărbatul i-a oferit soției sale 20.000 de dolari pe lună pentru a întreține familia, pe lângă plata taxelor școlare ale copiilor, a taxelor pentru autobuzul școlar și a chiriei lunare a casei familiei. Apoi, oferta a fost redusă la 11.000 de dolari pe lună.

După ce în octombrie 2023, femeia a depus cerere pentru a obține pensie alimentară pentru ea și copii, bărbatul a demisionat și s-a mutat în Canada.

Abia în aprilie 2024, femeia a depus cerere de divorț, care a fost pronunțat șapte luni mai târziu.

Instanța a decis însă că obligația de întreținere rămâne, indiferent de alegerile personale sau profesionale făcute ulterior de bărbat.

În timp ce soția s-a plâns că nu a fost susținută financiar, bărbatul a evidențiat cheltuielile acesteia pentru unghii și tratamente cosmetice, aparat dentar pentru cel mai mare copil, zboruri și vacanțe, precum și bilete la cursele de Formula 1.

Fostul soț a mai spus că familia ar trebui să se mute în Canada, unde asistența medicală și educația sunt gratuite.

Soția susține însă că doar învățământul public este gratuit și că taxele școlilor private sunt similare cu cele de la școlile internaționale din Singapore.

