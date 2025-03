Un bărbat desculț a fost surprins în timp ce stătea pe un pervaz, la câțiva metri deasupra Turnului Elizabeth, ținând un steag palestinian.

Bărbatul s-a cățărat pe Turnul Elizabeth de la Palatul Westminster

Polițiștii au spus că au fost chemați la fața locului la ora 7:24, iar o macara se află la aceeași înălțime ca cea a bărbatului de pe turn.

Trei persoane aflate în picioare pe macara au fost surprinse în timp ce par a discuta cu bărbatul care se află la câțiva metri distanță.

BREAKING: A man has climbed the Elizabeth Tower at the Palace of Westminster in London. https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/MCjbn820rp — Sky News (@SkyNews) March 8, 2025

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat: „La ora 7.24 sâmbătă, 8 martie, ofițerii au fost alertați cu privire la un bărbat care se cățăra pe Turnul Elizabeth de la Palatul Westminster.

Ofițerii sunt la fața locului și lucrează pentru a finaliza incidentul în siguranță. Ei sunt asistați de Brigada de Pompieri din Londra și de Serviciul de Ambulanță din Londra.”

Bridge Street, care se află la capătul nordic al podului Westminster, a fost închisă pentru a permite serviciilor de urgență să se ocupe de incident, a confirmat poliția.

Protest al grupului Palestine Action în Scoția

Un purtător de cuvânt al London Fire Brigade a precizat că au fost trimise echipaje de la stațiile de pompieri Lambeth, Chelsea, Soho și Islington.

Cel puțin nouă vehicule ale serviciilor de urgență s-au aliniat pe strada din centrul Londrei, în timp ce mulțimea privește de dincolo de un cordon de poliție.

Bărbatul a fost văzut urcând pe turn în timp ce grupul Palestine Action a anunțat că a scris cu spray „Gaza nu este de vânzare” pe terenul de golf Turnberry al lui Donald Trump din Scoția.

BREAKING: Palestine Action wreck Trump's golf course in Turnberry, Scotland.



"GAZA IS NOT FOR SALE" is sprayed across the lawn and the golf course's holes are dug up.



Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi — Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025

Împărtășind o imagine a faptei sâmbătă dimineața, grupul a scris pe X: „În timp ce Trump încearcă să trateze Gaza ca pe propria sa proprietate, ar trebui să știe că propria sa proprietate este la îndemână”.

Amintim că protestul vine după ce președintele american Donald Trump a anunţat că doreşte ca SUA să preia proprietatea asupra Fâşiei Gaza.

