Preşedintele Donald Trump a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă comună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, că doreşte ca SUA să devină proprietar al Fâşiei Gaza şi să o reamenajeze după ce palestinienii vor fi relocaţi, relatează The Associated Press și Reuters. Trump nu a răspuns însă în mod direct la o întrebare despre cum şi sub ce autoritate SUA pot prelua teritoriul şi îl pot ocupa pe termen lung.