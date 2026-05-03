Cum s-a produs fapta tragică din 2023

Fapta a avut loc în decembrie 2023. Potrivit anchetatorilor, bărbatul se afla pe terenul din spatele locuinței sale din satul Nisipitu când a lovit animalul în cap cu o țapină, o unealtă metalică prevăzută cu un mâner din lemn, folosită la manevrarea buștenilor. După agresiune, a pus cadavrul câinelui într-un sac și l-a aruncat în spatele locuinței sale.

„Aflându-se pe terenul situat în spatele imobilului din satul Nisipitu, com. Ulma, jud. Suceava, a ucis prin acte de cruzime, respectiv prin aplicarea mai multor lovituri în zona capului cu o ţapină, un exemplar canin proprietate personală, având caracteristici morfologice asemănătoare rasei Husky, de sex feminin, în vârstă de aproximativ 3 ani, de culoare gri închis, animal pe care îl deţinea la locuinţa de domiciliu situată în com. Ulma, sat Nisipitu, judeţul Suceava, după care l-a introdus într-un sac şi l-a aruncat într-o zonă situată în spatele locuinţei de domiciliu”, se arată în documentele anchetatorilor.

La acel moment, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, după care a fost pus în libertate, iar între timp poliţiştii de la Protecţia animalelor au continuat ancheta care a dus la trimiterea în judecată şi la condamnarea definitivă.

Reprezentanţii Asociaţiei Casa lui Patrocle – Animal Rescue au făcut public cazul

Reprezentanții Asociației „Casa lui Patrocle – Animal Rescue” au descris cu detalii cutremurătoare momentele de dinaintea morții câinelui.

„Apoi a azvârlit-o într-un sac, în spatele casei. Ca pe un gunoi. Gândiți-vă o clipă cu ce i-a tras în cap. Gândiți-vă în ce chinuri a murit. Și mai gândiți-vă la un lucru care sfâșie sufletul. Această cățea îl cunoștea. Îl cunoștea bine. Când a chemat-o, probabil a venit în fugă, dând din coadă, fără nicio urmă de teamă. Așa cum fac câinii, au încredere oarbă în stăpânul lor, până în ultima clipă.

O fetiță husky de 3 ani. Ce putea să fi făcut? Să fi mâncat o găină rătăcită? Să fi călcat peste niște straturi din grădină? Pentru asta a murit lovită în cap cu o unealtă de fier, de mâna omului care ar fi trebuit să o protejeze”, au scris reprezentanții asociației.

Aceștia și-au exprimat recunoștința față de autoritățile care au contribuit la investigarea și soluționarea cazului.

„În numele tuturor celor care iubesc animalele, care respectă legea și care cred că fiecare viață contează, inclusiv a unui câine, vrem să mulțumim. Mulțumim judecătorilor care nu au cedat tentației comodității, care nu au semnat o suspendare și nu au închis ochii. Mulțumim procurorului de caz. Nu le cunoaștem numele. Dar înainte de a fi judecători sau procurori, sunt oameni. Și au ales să facă dreptate.

Mulțumim polițiștilor de la BPA din cadrul IPJ Suceava și celor de la Poliția orașului Vicovu de Sus, care au dus acest dosar până la capăt. Poate că pentru unii, este doar un câine. Pentru noi însă, este un semn că legea poate funcționa. Că răul nu rămâne întotdeauna nepedepsit. Că merită să lupți”, au adăugat aceștia.