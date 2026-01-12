„O persoană de sex masculin a apelat numărul de urgență, raportând că a fost atacată de o altă persoană”, se menționa în raportul poliției. La sosirea echipajului, oamenii legii i-au găsit pe apelant și pe presupusul agresor, relatează publicația germană Focus Online.

După investigații, s-a constatat că „agresorul” aruncase un bulgăre de zăpadă care l-a lovit pe reclamant la braț, cauzându-i dureri, dar fără a-l răni grav, conform declarației poliției.

Conform publicației menționate, iarna din Germania aduce schimbări meteo importante. După un episod cu ninsori abundente, grosimea stratului de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri în unele regiuni.

Cu toate acestea, vremea rece va fi înlocuită de un val de aer cald din sud-vest, care va determina o creștere bruscă a temperaturilor între 10 și 15 grade Celsius.

Meteorologul Jan Schenk a declarat pentru Focus Online că „până miercuri, stratul de zăpadă ar trebui să dispară complet”.