„La data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 12:30, poliţiştii arădeni au fost sesizaţi despre un incident, la un depozit de materiale de construcţii din municipiu.

Din cercetări, a reieşit că un bărbat de 49 de ani, din Arad, în timp ce conducea un motostivuitor în curtea interioară a unui depozit de materiale de construcţii, ar fi acroşat o femeie care se deplasa pe jos, prin curte”, a transmis, sâmbătă, IPJ Arad.

Femeia a decedat în urma incidentului. Polițiștii au stabilit că șoferul avea o concentrație de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, relatează News.ro.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

