Parcul Liniei intră în ultima etapă

Ultima etapă a proiectului, Faza 3, este deja în lucru și se întinde pe 81.500 m², între strada Lujerului și Valea Cascadelor. Primele două tronsoane ar urma să fie gata până la finalul lunii iulie, iar ultimele două – până la sfârșitul anului 2026, potrivit primarului interimar al sectorului 6, Paul Moldovan, citat de Adevărul.

Proiectul transformă o fostă cale ferată industrială, abandonată ani la rând, într-un culoar verde cu piste de biciclete, terenuri de sport, locuri de joacă, zone pentru câini, skate park, spații de fitness și zone de relaxare. El a fost inaugurat pe 1 iunie 2023, de Ziua Internaţională a Copilului.

Un parc uriaș, construit pe locul unei foste linii ferate

Parcul Liniei este amenajat pe traseul unei căi ferate construite în 1946. Linia lega Gara București Vest de zonele Cotroceni și Panduri și a fost folosită, după închiderea Gării Filaret în 1960, mai ales pentru activități industriale din Militari. După 1989, pe măsură ce zona industrială a intrat în declin, linia a fost folosită tot mai puțin. În 2011, a fost complet dezafectată.

Terenul a rămas apoi, ani la rând, un spațiu degradat, cu parcări improvizate, gunoaie și zone neîngrijite. Asta deși se află într-unul dintre cele mai populate cartiere din București, unde zeci de mii de oameni locuiesc între blocuri, bulevarde aglomerate și spații verzi insuficiente.

Primele două faze ale Parcului Liniei au fost deja finalizate și însumează aproximativ 8 hectare, adică 80.000 m². După terminarea ultimei etape, parcul va ajunge la aproximativ 170.000 m².

Faza 3 are 81.500 m² și patru tronsoane

Ultima etapă a Parcului Liniei este împărțită în patru tronsoane, fiecare cu funcții diferite. Lucrările sunt executate de asocierea Ro-Verde Landscaping, Cris Garden, Garden Center Grup și Geca Impex, în baza unui contract de 57,7 milioane de lei fără TVA.

Primul tronson, cuprins între Valea Cascadelor și Valea Lungă, va include un Cycle Hub pentru închirierea bicicletelor, două locuri de joacă, un teren de fotbal, un spațiu pentru câini, un teren de badminton, o zonă de ping-pong și două fântâni tip wall.

Al doilea tronson, între Valea Lungă și Moinești, va avea un skate park, o zonă de calisthenics, o fântână dry deck și un loc de joacă.

Al treilea tronson, între Moinești și Răsăritului, este gândit ca un spațiu pentru comunitate. Aici vor fi amenajate o grădină urbană, o zonă expozițională, o piațetă și spații de alimentație publică.

Al patrulea tronson, între Răsăritului și Lujerului, va avea terenuri de baschet și volei, zonă de șah, spațiu de fitness și un al doilea Cycle Hub.

Când va fi gata Parcul Liniei

Paul Moldovan, primarul interimar al sectorului 6, a declarat pentru Adevărul că lucrările la ultima etapă merg mai departe, iar primele două tronsoane ar urma să fie terminate în vară.

„Lucrăm la faza a treia, ultima, a parcului. E deja în execuție. Faza a treia e împărțită în patru tronsoane. Două vor fi gata în vară, două la finalul anului”, a declarat Paul Moldovan pentru Adevărul.

Edilul a explicat că administrația locală a început deja lucrările la pistele de bicicletă și că termenul final pentru întreaga etapă rămâne sfârșitul anului 2026.

„Noi oricum am început să turnăm pistele de bicicletă. Lucrările merg bine, dar o să avem nevoie până la sfârșitul anului ca să finalizăm tot. Discuția noastră cu ei este ca, cel târziu la finalul lunii iulie, să fie gata primele două, iar la finalul anului – ultimele două. Și așa finalizăm toată faza a treia”, a spus Paul Moldovan.

Astfel, dacă termenele anunțate vor fi respectate, primele două tronsoane ale Fazei 3 vor fi gata până la finalul lunii iulie 2026, iar întregul Parc al Liniei ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026.

Primăria Sectorului 6 plătește chirie către CFR pentru terenurile parcului

O problemă importantă a proiectului este situația terenurilor. Ele aparțin CFR SA, iar Primăria Sectorului 6 le folosește acum în baza unor contracte de închiriere. Paul Moldovan spune că administrația locală a cerut ca terenurile să fie transferate, prin Guvern și Primăria Capitalei, astfel încât să ajungă în administrarea sectorului 6.

„Ce am făcut ieri a fost să cerem de la CFR, mă rog, Guvernului, prin PMB, să primim în administrare, prin hotărâre de Guvern, terenurile care acum aparțin CFR SA”, a declarat primarul interimar al sectorului 6.

Edilul susține că primăria plătește chirie pentru terenuri, deși acestea sunt deja folosite pentru un parc public.

„Acum plătim o chirie pentru aceste terenuri la CFR, conform unor contracte pe care le-am încheiat. Și noi credem că ar trebui să le primim, chiar și condiționat de conservarea liniei de cale ferată, deși ea e aproape distrusă și nu poate fi repusă în funcțiune. Dar dacă vor să conservăm o parte a infrastructurii, noi suntem de acord”, a explicat Paul Moldovan.

Primarul interimar spune că soluția corectă ar fi ca terenurile să ajungă mai întâi la Municipiul București, iar apoi Consiliul General să le dea sectorului 6 în administrare.

„Cred că cel mai corect ar fi să primim efectiv acele terenuri la Municipiul București, iar Consiliul General să ni le dea nouă în administrare, de vreme ce deja e un parc acolo. E doar o procedură administrativă pe care o facem noi. Lucrările merg în continuare”, a precizat Paul Moldovan.

La final, Parcul Liniei va deveni cel mai lung parc liniar din Europa și unul dintre cele mai importante proiecte verzi din București.