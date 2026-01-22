  • Relația vicarului și a soției lui Marek a început ca o prietenie la școala unde lucrau, evoluând în rugăciuni și confesiuni frecvente. Marek, foarte religios, a fost profund afectat de trădarea unui preot care continua să oficieze slujbe.
  • În urma procesului de divorț, instanța a atribuit vina soției pentru destrămarea căsătoriei. Copilul cuplului a fost încredințat tatălui, iar Marek a pierdut drepturile asupra casei construite pe terenul familiei soției.

„Fiica mea m-a întrebat odată dacă mă deranjează că acest preot venea zilnic la noi acasă?”

Un scandal care a zguduit o familie din Polonia a ieșit la lumină în urma unui proces de divorț. Un bărbat, Marek, a declarat că soția sa l-a înșelat cu un preot dintr-o parohie vecină.

Nici el nu poate înțelege cum a putut să stea atât de mult timp fără să observe nimic. Poate pentru că își petrecea cea mai mare parte a timpului departe de casă, în călătorii de afaceri. Timp de câțiva ani, fusese oaspete în propriul apartament.

„Fiica mea m-a întrebat odată dacă mă deranjează că acest preot venea zilnic la noi acasă? Am rămas uluit. Cum adică, în fiecare zi?! Soția mea a spus că s-ar putea să treacă pe la noi o dată pe săptămână ca să o ajute să se pregătească pentru cursuri”, își amintește el.

Motivul oficial pentru care preotul venea des era că scriu împreună un articol despre Ioan Paul al II-lea pentru un săptămânal catolic.

„Nu mai aveam nicio îndoială că soția mea avea o relație cu preotul în propriul meu pat”

După ce a observat semne suspecte, Marek a decis să instaleze camere de supraveghere acasă, una fiind amplasată chiar în dormitorul matrimonial.

Nu mai aveam nicio îndoială că soția mea avea o relație cu preotul în propriul meu pat. Ea însăși a recunoscut totul în fața instanțe.

„Nu a fost o scenă sălbatică. Se băgau împreună în patul conjugal, stingeau luminile și făceau ceva”, a insistat Marek.

Relația dintre soția lui Marek și preotul Piotr a început la școala unde cei doi lucrau. Deși inițial părea o prietenie profesională, aceasta s-a transformat într-o legătură personală care includea rugăciuni comune și confesiuni frecvente.

„Soția mea era atât de religioasă încât dormea cu rozariul sub pernă”

Bărbatul și soția sa proveneau din familii profund religioase. Au fost căsătoriți în biserică și și-au crescut copilul în credința catolică. Ori de câte ori a fost posibil, au mers împreună la slujbă în fiecare duminică.

Soția mea era atât de sfântă, încât dormea ​​cu un rozariu sub pernă. Și se spovedea des.

Rozariul este un șirag de mărgele folosit în Biserica Catolică pentru recitarea rugăciunilor, în timp ce se meditează.

„Am auzit prima dată despre aventură de Ziua Profesorilor din 2021, de la cineva care observase întreaga situație de mult timp. Nu voiam să aud. Am spus: «E imposibil!». Și probabil, dacă nu ar fi fost cineva apropiat și de încredere, nu aș fi crezut niciodată asemenea prostii. Abia mai târziu am aflat că salonul profesorilor zumzăia de bârfe de mult timp”, recunoaște bărbatul astăzi.

Când suspiciunile au crescut, Marek a angajat o agenție de detectivi și a descoperit că soția petrecea nopți întregi cu preotul.

Femeia recunoaște infidelitatea, părintele Piotr, este exclus din parohie

Dovezile au fost prezentate în instanță, iar soția a recunoscut infidelitatea. După ce a văzut că preotul continua să oficieze slujbe, Marek a informat episcopia, care l-a exclus pe Piotr din parohie.

Legătura dintre cei doi a continuat, provocând mai multă suferință. Divorțul a fost complicat. Bărbatul primise vestea minunată de la soția sa că va deveni din nou tată. Întotdeauna își dorise 2 copii. Însă femeia a pierdut sarcina!

Soția domnului Marek a trebuit să facă analize în grabă, iar ea a călătorit pentru a primi rezultatele nu împreună cu soțul ei, ci cu… părintele Piotr.

După ce i s-a încheiat contractul, bărbatul s-a întors acasă la soția sa. Împreună, au decis că trebuie să-și ia o pauză și să călătorească.

Am plănuit o excursie la munte. Dar apoi soția mea a decis ca părintele Piotr să vină cu noi, deoarece cunoaște foarte bine munții și ne va arăta împrejurimile. Am fost surprins, dar ea a insistat. Cred că și-a dat seama că e cam mult, pentru că, din decență, și-a invitat și propria soră.

„Nu mai știu dacă e copilul meu sau al preotului”

În timpul procedurii de divorț, soția lui Marek a rămas din nou însărcinată. De data aceasta, era clar că tatăl era noul său partener.

Soțul trădat a devenit și mai îndoielnic „Problema acelei sarcini anterioare mă tulbura. Dacă era a mea, poate că amândoi voiau să scape de ea pentru că le ruinase planurile de a avea o viață împreună”.

Au fost situații absurde în instanță. Când am întrebat-o pe soția mea cine era tatăl copilului pe care l-a pierdut, nu a putut răspunde. Chiar și judecătorul a întrebat dacă era posibil ca atât eu, cât și preotul să fim tatăl, iar ea a spus da. Nu voi ști niciodată.

El a decis ca dosarul să fie gestionat de procuratură. A sesizat o posibilă infracțiune, care a implicat întreruperea deliberată a unei sarcini.

Cu toate acestea, anchetatorii nu au găsit nicio dovadă a vreunei infracțiuni și au închis rapid cazul în faza premergătoare procesului.

Instanța a stabilit că vina pentru destrămarea căsătoriei aparține soției, iar copilul rămas a fost încredințat tatălui și a dispus pensie alimentară pentru fiică.

Marek s-a confruntat cu acuzații de interceptare ilegală și cu pierderea drepturilor asupra casei construite pe terenul familiei soției.

Conform Codului Penal, „utilizarea ilegală a unui dispozitiv de ascultare, a unui dispozitiv vizual sau a altui dispozitiv ori software” se supune articolului 267 și poate fi pedepsită cu amendă, măsuri de siguranță sau chiar închisoare de doi ani.

Instanța a suspendat pedeapsa pentru un an. Perioada de probă a expirat deja, iar condamnarea a fost acum anulată.

Soția l-a acuzat că i-a instalat un dispozitiv de urmărire GPS.

„Detectivul mi-a spus că nu sunt singurul”

Într-un final, Marek a decis să facă publică povestea pentru a avertiza alte persoane. „Detectivul mi-a spus că nu sunt singurul. Astfel de relații între femei măritate și preoți sunt mai frecvente decât credem”.

În 2022, bărbatul a contactat redacția celui mai citit portal polonez de știri în timp ce trecea printr divorțul care începuse cu un an înainte. Atunci a decis că nu vrea să dezvăluie nimic deocamdată. Spera să ajungă la o înțelegere cu fosta sa soție și noul ei partener, „părintele Piotr dintr-o parohie vecină”.

O căsnicie de 15 ani, o familie, o casă împreună. Întreaga mea muncă de o viață. Totul s-a dus naibii.

După mai bine 3 ani, Marek a ajuns la concluzia că doar adevărul îl putea consola.

Părintele Piotr: „Minciuni și jumătăți de adevăr”

La 4 ani după ce bărbatul a depus o plângere la Curie, părintele Piotr nu mai poate fi găsit pe site-ul diecezei. Numele său a dispărut și din registrul preoților.

Ziarul l-a găsit la o instituție de învățământ din sudul Poloniei, unde lucrează ca profesor consultant. A ridicat telefonul, dar a refuzat să răspundă la întrebări. Două zile mai târziu, a dat un SMS în care ne-a rugat să ne trimitem prin e-mail toate întrebările și „va răspunde cu plăcere”. Însă a dat înapoi.

„Refuz să răspund la întrebările de mai sus, deoarece acestea îmi pun în pericol drepturile personale și pe cele ale altor persoane. Întrebările pe care le-ați trimis conțin teze, minciuni și jumătăți de adevăr. În același timp, declar că nu sunt de acord cu publicarea articolului sau a oricăror informații care mă privesc pe mine sau pe persoanele asociate cu mine”, a scris el.

Fosta soție a lui Marek a făcut exact același lucru. De asemenea, ea a cerut mai întâi întrebări prin e-mail, apoi a amenințat că va da în judecată redacția noastră dacă articolul va fi publicat:

„Din cauza procedurilor legale în curs și a faptului că acțiunile dumneavoastră au ca scop încălcarea drepturilor mele personale și a drepturilor altora, nu voi oferi niciun răspuns. Neîncetarea acțiunilor dumneavoastră mă obligă să iau măsuri legale”, a reacționat femeia.

