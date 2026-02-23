Poliția Maramureș a anunțat atunci că a fost sesizată în jurul orei 19.00, prin apel la 112, cu privire la faptul că un medic a fost agresat în spitalul. Din verificările făcute a reieșit că, în timp ce acorda primul ajutor unei paciente, mai mulți membri de familie ai femeii au intrat în salon, iar unul dintre ei l-a bătut și i-a distrus ochelarii de vedere.

Agresorul va fi prezentat instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă. Medicul profesează la Spitalul Județean Bistrița și face gărzi și la Borșa. Conform bistriteanul.ro, în momentul în care a fost atacat, medicul făcea manevre de resuscitare unei paciente. Ginerele femeii a vrut să intre în sală în care aceasta se afla și, pentru că a fost refuzat, l-a lovit pe medic. În cele din urmă, femeia a murit.

Un episod similar s-a întâmplat şi la Târgu Jiu, acolo unde un alt cadru medical a fost bruscat de rudele unei paciente în Unitatea de Primiri Urgenţe.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut tuturor managerilor unităților sanitare să convoace de urgență serviciile interne de protecție și firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare și proceduri actualizate de intervenție.

„Fiecare secţie are un program de vizită care trebuie respectat. Fac apel la toţi cetăţenii să respecte aceste reguli, să poarte echipamentele de protecţie la intrarea în secţii şi să înţeleagă că disciplina în spital înseamnă siguranţă pentru toţi”, a afirmat ministrul.

