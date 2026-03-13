Charles Burton a fost condamnat conform legii „Felony-Murder”, care tratează toți participanții la o infracțiune violentă ca responsabili pentru orice deces rezultat.

În timpul jafului, victima Doug Battle (34 de ani) a fost împușcată de un complice al lui Burton, Derrick DeBruce, decedat ulterior în închisoare.

Guvernatoarea a justificat clemența prin nedreptatea de a executa un participant, în timp ce trăgătorul efectiv nu mai trăiește.

Alabama, care a efectuat anterior 25 de execuții aprobate de octogenara Kay Ivey, este un stat cunoscut pentru aplicarea strictă a pedepsei capitale.

De peste 3 decenii pe „culoarul morții”

Guvernatoarea Kay Ivey a intervenit în ultimul moment pentru a salva viața lui Charles „Sonny” Burton (75 de ani), un deținut aflat de peste 3 decenii pe culoarul morții.

Burton fusese condamnat la moarte, deși nu a săvârșit crima pentru care a fost judecat.

Decizia de comutare a pedepsei a fost luată cu doar câteva ore înainte de execuția programată pentru 12 martie.

O condamnare controversată

Charles Burton, alături de alți complici, a participat la un jaf în 1991 în magazinul de piese AutoZone din Talladega, Alabama.

În timpul incidentului, Doug Battle (34 de ani), un client., a fost împușcat mortal de unul dintre complicii lui Burton, Derrick DeBruce, care, ulterior, a decedat în închisoare din cauze naturale.

Burton, aflat în afara magazinului în momentul crimei, a fost, totuși, condamnat la moarte, conform regulii „Felony-Murder”.

Această lege controversată tratează toți participanții la o infracțiune violentă ca fiind responsabili pentru orice deces care rezultă din acea infracțiune.

Apelul emoționant al fiicei victimei

Tori Battle, fiica lui Doug Battle, avea doar 9 ani când tatăl ei a fost ucis. Într-un articol de opinie publicat în Montgomery Advertiser, ea a criticat autoritățile statale pentru decizia de a-l executa pe Burton.

Nimeni de la stat nu a discutat vreodată cu mine pentru a-mi explica de ce trebuie să moară un om care nu l-a ucis pe tatăl meu. Dragostea mea pentru tatăl meu nu necesită o altă moarte, mai ales una lipsită de logică.

Kay Ivey, care a aprobat anterior 25 de execuții, și-a justificat decizia de comutare a pedepsei lui Burton într-o declarație oficială: „Consider că este nedrept să fie executat un participant la acest jaf, în timp ce persoana care a tras efectiv nu mai este în viață”.

„Charles Burton nu a împușcat victima, nu i-a ordonat atacatorului să o împuște și deja părăsise magazinul în momentul în care a avut loc împușcătura. Cu toate acestea, urma să fie executat, în timp ce lui DeBruce i s-a permis să-și trăiască viața în închisoare”, a declarat guvernatoarea Ivey, într-un comunicat.

Guvernatoarea vs. procuror general

Steve Marshall, procurorul general al statului Alabama, a criticat decizia guvernatoarei, considerând-o o concesie nejustificată: „Burton nu merită tratament special doar pentru că este în vârstă. El ar fi trebuit să fie executat cu mult timp în urmă, dar a ales să tergiverseze cazul prin apeluri fără fundament”.

Decizia de a comuta pedeapsa lui Burton în închisoare pe viață reprezintă un gest rar de clemență într-un stat cunoscut pentru aplicarea strictă a pedepsei capitale.

