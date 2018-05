Bărbatul cu ambele mâini amputate în explozia de la Asău este din satul Cuiejdi, comuna Gîrcina, Marți, Poliția a fost la el acasă și a făcut o descoperire absolut surprinzătoare, un alt element de muniție neexplodat.

„La locul intervenţiei s-a deplasat echipa pirotehnică cu o autospecială pentru intervenţii pirotehnice, care a ridicat o grenadă de mînă austro- ungară model 1914 provenită din Primul Razboi Mondial, în vederea depozitării şi, ulterior, a distrugerii. Muniţia a fost descoperită de organele de poliţie la o verificare de rutină în curtea unui bărbat, în vîrsta de 38 de ani” a declarat pentru monitorulneamt.ro Adrian Rotaru, purtător de cuvînt al ISU Neamţ.

Mortul a dat cu ciocanul

Între timp, anchetatorii au conturat și primele ipoteze. O informație neoficială arată că muncitorul decedat este cel care a lovit cu ciocanul proiectilul, în timp ce bărbatul cu ambele mâini amputate l-a ținut pe lama tractorului.

Luni seara, muncitorii forestieri erau liberi de sărbătoarea Rusaliilor. Au mers în pădurea unde lucrau după hribi și au găsit proiectilul, pe care l-au dus în tabăra în care erau campaţi. Ei s-ar fi decis să spargă proiectilul pentru a obține partea explozivă, însă după ce a fost lovit, acesta a sărit în aer.

Conducerea Primăriei Gîrcina a sărit în ajutorul familiei victimei.

„Am luat şi noi legătura cu familia victimei, care are patru copii de şcoală generală, de la 6 la 14 ani, trei fete şi un băiat. Deocamdată am luat măsura de a acorda un ajutor de urgenţă, de 500 de lei, pentru ca soţia să poată merge la el, la spital, la Iaşi. O să-i sprijinim cu ce putem, orice ajutor fiind binevenit în condiţiile date, mai ales avînd în vedere faptul că numai el muncea, soţia fiind casnică“ a declarat Constantin Toma, viceprimarul comunei

