Noua casă este amenajată cu mult bun gust, în nuanțe calde de bej, gri și maro, iar mobilierul modern face ca spațiul să fie primitor și funcțional. Canapeaua gri, de exemplu, a devenit rapid locul preferat al lui Tiago, fiul cuplului, care se distrează sărind și jucându-se pe ea. „Tiago zici că a locuit aici dintotdeauna”, a spus Gabriela.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

Din păcate, pisica familiei nu s-a adaptat încă la schimbare și își face nevoile peste tot în casă, iar Gabriela a recunoscut cu umor că acest lucru le dă uneori bătăi de cap. În ciuda acestui mic impediment, familia se bucură de noul cămin și de viața mai comodă în oraș. „Caisă este singurul care nu s-a adaptat încă cu noua casă… Face caca și pipi peste tot. Oare cât ne mai pedepsește?”, a scris soția prezentatorului de la Power Couple România, pe rețelele de socializare.

Mutarea în București le permite celor doi să fie mai aproape de locul de muncă și să reducă timpul petrecut în trafic, iar Gabriela a subliniat că întreaga familie încearcă să se adapteze la schimbările aduse de această mutare.

Noua locuință pare să fie combinația perfectă între confort, funcționalitate și stil, iar primele imagini publicate de cuplu arată cât de bine s-au integrat în acest nou spațiu.

Motivul pentru care Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au mutat

Gabriela Prisăcariu a recunoscut că această decizie nu a fost una luată impulsiv, ci a venit în urma multor discuții și reflecții. Principalul motiv care i-a determinat să facă acest pas este viitorul fiului lor, Tiago. Atât ea, cât și Dani Oțil și-au dorit un mediu mai potrivit pentru copil, care să îi ofere mai multă liniște, spațiu și stabilitate pe termen lung.

„Așa cum vă spuneam, urmează o schimbare pentru noi… ne mutăm. Pierdem prea mult timp în trafic, mai ales când se lucrează la metrou pe DN, e jale. Ne gândim serios la viitor, mai ales pentru momentul în care Tiago va trebui să meargă la școală și la alte activități. Am emoții legate de cum va fi, pentru că eu nu sunt omul schimbărilor și îmi este foarte greu“, a scris soția lui Dani Oțil în mediul online.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE