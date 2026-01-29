Natalitatea a scăzut drastic în 2011

Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că în 2011, un an marcat de austeritate, s-au născut doar 196.242 de copii, cu 16.000 mai puțini decât în 2010, o scădere de 7,5% într-un singur an. Impactul acestei scăderi demografice este vizibil astăzi, cu mai puțini elevi de gimnaziu și o reducere a numărului de clase de liceu planificate pentru anul școlar 2026-2027.

Scăderea bruscă a numărului de nașteri din 2011 a fost cauzată de măsurile economice drastice adoptate de Guvernul Emil Boc în 2010. Legea nr. 118/2010 a redus indemnizația pentru creșterea copilului cu 15%, alături de alte tăieri de salarii și prestații sociale.

Totodată, creșterea TVA și diminuarea cheltuielilor publice au accentuat insecuritatea economică. Potrivit INS, numărul nașterilor din 2011 a fost cel mai mic din 1930 până atunci.

Efectele Legii Austerității din 2010 în educația din 2026

Edupedu.ro notează că această cohortă, aflată acum în clasa a VIII-a, va intra la liceu în 2026, iar efectele sunt deja evidente. Inspectoratele școlare din țară, inclusiv cel din Iași, au început revizuirea planurilor de școlarizare.

Inspectorul general Rodica Leontieș afirmă că județul va avea între 260-265 de clase a IX-a, o reducere semnificativă față de anii anteriori.

La nivel central, secretarul de stat Sorin Ion confirmă că „avem mai puțini elevi la clasa a VIII-a decât în anii precedenți„ și că generația din 2026 reprezintă „un fel de minim” demografic.

Presiunea asupra liceelor din cauza scăderii demografice

Reducerea numărului de elevi și creșterea numărului de copii per clasă, de la 26 la 28, vor duce la diminuarea numărului de clase.

Directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, Ionela Neagoe, avertizează că „la nivel de țară efectul va fi dramatic. La liceele bune va crește media de admitere. Povara pe umerii copiilor va fi mult mai mare”.

În București, estimările indică o scădere de 1.800 de elevi, echivalentul a 70-80 de clase a IX-a mai puțin pentru anul 2026-2027.

Criza demografică și măsurile recente

Problema demografică se accentuează în urma deciziilor bugetare adoptate între 2024-2026. În 2024, Guvernul Ciolacu a înghețat alocațiile pentru copii, în timp ce în 2025, sub guvernarea Ilie Bolojan, mamele aflate în concediu de creștere a copilului au fost obligate să plătească contribuția la sănătate.

Datele INS arată că în 2024 s-au născut doar 148.916 copii, cel mai mic număr de nașteri din istoria modernă a României, continuând trendul descendent în 2025.

Scăderea natalității din 2011 și impactul său asupra sistemului educațional subliniază legătura dintre politicile bugetare și deciziile demografice.

