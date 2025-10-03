„Riscul să rămână paralizat era uriaș”

Operația a fost realizată de echipa de la Anastasios Medical, condusă de dr. Iustinian Ioachim Simion, neurochirurg la Spitalul Militar din Cluj-Napoca.

Medicul a explicat pentru Cluj24 complexitatea cazului.

„Am operat un tânăr de 29 de ani, care este cântăreţ la filarmonică, în Cluj, un prieten foarte bun de-al meu; Ştefan e prietenul meu de peste 8 ani. L-am operat pentru o leziune, o formaţiune tumorală frontală, pe partea stângă, care invada aria motorie şi aria vorbirii. (…) Riscul să rămână paralizat pe partea dreaptă, să nu mişte mâna şi piciorul drept şi să nu vorbească era uriaş.”

Trezit pentru a cânta pe masa de operație

Medicul descrie procedura ca fiind una dintre cele mai delicate în neurochirurgie.

„Practic, am adormit pacientul, am deschis, am ajuns la locul unde era tumora şi în momentul în care am ajuns acolo, l-am trezit, astfel încât, în permanenţă, cât timp am scos acea tumoră, pacientul să fie treaz şi să-i verificăm în permanenţă funcţiile, adică cea motorie, mâna şi piciorul drept şi vorbirea. În timpul operaţiei, el cânta, mişca mâna şi piciorul drept.”, a precizat medicul neurochirurg.

Pentru ca o astfel de procedură să reușească, pacientul a avut nevoie de o pregătire atentă:

„Pacientul este pregătit foarte mult psihic preoperator, pentru că foarte mulţi n-ar rezista psihic la o astfel de operaţie. Ştia dinainte că va fi trezit, a fost pregătit 100%.”, a adăugat dr. Iustinian Ioachim Simion.

„Un caz extrem de emoționant”

Dr. Simion a mărturisit că momentul a avut o încărcătură emoțională puternică, mai ales că baritonul este și colegul său de cor.

„Cântă cu mine în corul Anastasios, pe care eu l-am fondat şi-l dirijez şi a fost o provocare uriaşă pentru întreaga echipă. (…) Pentru mine a fost un caz extrem de emoţionant, pentru că eu cu el, cu o zi înainte, am cântat împreună şi a doua zi l-am operat.”

Operația a decurs cu succes, iar pacientul nu are deficiențe neurologice după extirparea tumorii.

Neurochirurgul subliniază că acest tip de intervenții sunt rare în România, fiind realizate doar în câteva centre specializate, dar sunt esențiale în cazurile de tumori situate în zone sensibile ale creierului.

