La Tenshoku Sodan Bar, lângă gara orașului port cu aproape 4 milioane de locuitori, discuțiile despre carieră sunt facilitate de consilieri specializați ai serviciului de recrutare, care sunt și barmani.

Spre deosebire de o agenție de recrutare tradițională, aici nu este nevoie să pregătești un CV detaliat sau să porți un costum formal. Este un spațiu creat pentru a încuraja conversațiile libere despre viitorul profesional, fără presiunea de a lua decizii imediate.

„Sesiunile” inclus posibile răspunsuri la câteva întrebări-cheie precum „Ce job este potrivit pentru mine?”, „Este salariul actual corect?” sau „Când este cel mai bun moment pentru a schimba locul de muncă?”.

„Nu urăsc locul meu de muncă, dar nu sunt sigur dacă este potrivit pentru mine pe termen lung”, este o frază des auzită aici, potrivit clienților.

Barul oferă consultanță personalizată, întâlnirile având loc în camere private, garantând astfel confidențialitatea.

Aproximativ 60% dintre vizitatori recunosc că nu sunt încă hotărâți să își schimbe locul de muncă, ci doar caută sprijin și îndrumare.

Programările sunt necesare și se pot face prin aplicația Line sau pe site-ul oficial al barului. Discuțiile durează, de regulă, între 60 și 90 de minute, iar serviciile, inclusiv băuturile, sunt complet gratuite. Programul de funcționare este între orele 15.00 și 23.00.

