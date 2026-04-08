Gigantul BASF își extinde operațiunile în România

BASF Agricultural Solutions, parte a grupului german BASF, a anunțat că va deschide un nou hub în București și va angaja aproximativ 50 de persoane, scrie Observator News. Noile echipe vor avea un rol important în dezvoltarea capacităților corporative ale companiei, în contextul în care divizia agricolă se pregătește să funcționeze ca organizație globală independentă.

Reprezentanții companiei spun că această extindere este esențială pentru planurile pe termen lung.

„Aceste noi roluri reprezintă un pas important în construirea structurilor de guvernanță și corporative necesare pentru viitorul BASF Agricultural Solutions ca entitate independentă”, a declarat Gabor Krasznai, Managing Director BASF S.R.L. și Country Manager pentru România și Republica Moldova.

Angajările au început deja

Compania a publicat deja primele anunțuri de angajare, iar procesul de recrutare este în desfășurare. Noua structură din București va susține operațiunile globale ale companiei, într-un moment în care BASF își reorganizează activitatea pentru a deveni mai flexibilă și mai eficientă. Gabor Krasznai a explicat și de ce a fost aleasă România.

„România are o ofertă bogată de candidați foarte competenți și un mediu de afaceri internațional, ceea ce face din București o locație excelentă pentru a susține transformarea și creșterea noastră pe termen lung”, a mai spus el, potrivit sursei citate.

Grupul BASF are aproximativ 108.000 de angajați la nivel global și este prezent în aproape toate țările lumii. Compania activează în mai multe domenii, inclusiv produse chimice, materiale, soluții industriale, nutriție și îngrijire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE