Scandalul s-a produs luni, 15 mai, în parcul tematic Disney’s Magic Kingdom, chiar după porțile de intrare, în fața unui semn de aniversare a 100 de ani de la fondarea The Walt Disney Company.

Biroul Șerifului Orange County a explicat că apelul de urgență a venit în jurul orei locale 14.30. Membrii unei familii au stat prea mult în fața indicatorului aniversar, în timp ce o altă familie dorea „să acceseze locul ideal pentru poze”.

„Le-au cerut să încheie sesiunea foto mai repede, iar cineva s-a simțit jignit și a lovit o persoană din celălalt grup cu pumnul”, a povestit martorul care a filmat scenele șocante.

„Ai văzut cum a izbucnit? Eram chiar aici și am văzut că se întâmplă”, mai spune cel care a înregistrat.

În incident au fost implicați bărbați și femei, o mamă fiind chiar cu bebelușul în brațe.

Video Footage of a Fight that Broke out at Disneys Magic Kingdom pic.twitter.com/54FejnCRgE