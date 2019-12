De Mihai Toma,

Cele două bazine acoperite cu tribună de 600 de locuri, bazinul de recuperare, sala de forță și anexele au trecut, în 2009, din administrarea MTS în domeniul public al municipiului Ploiești.

La bazin, care are același probleme de structură ca și clădirea CS Petrolul, au existat mereu probleme, ultima fiind la începutul lunii trecute, când a cedat în totalitate una din cele două centrale termice.

De-a lungul timpului, bazinul a fost închis de mai multe ori atât din motive de siguranță, după ce bucăți imense din tavan începuseră să cadă, cât și pentru igienizare, după plângerile părinților ai căror copii fac înot la această sală.

Clădirea a fost proiectată între 1970 şi 1975 şi executată în intervalul 1975-1976.

În acest moment, bazinul este folosit de copii de la mai multe școli şi cluburi sportive din Ploieşti pentru iniţiere şi performanţă, CSM lansând, în 2014, o secţie de înot în cadrul căreia activează, ca antrenoare, fosta mare campioană Tamara Costache, 49 de ani.

Clasa a II-a de risc seismic!

“În cazul bazinului Vega avem și o notificare primită de la Inspectoratul de Stat în Construcţii. Clădirea este încadrată în clasa a II-a de risc seismic, conform unei expertize tehnice din 2018. Am făcut lucrări de reparaţii. Din păcate, din cauza problemei juridice legată de teren care aparține Rafinăriei și e sub sechestru, nu putem să realizăm un proiect de investiţii de amploare”, afirmă Cristian Ganea, viceprimarul Ploieştiului, aflat acasă de luni, răpus de o răceală puternică.

Ganea vorbește de HG 1072/2009, când MTS a dat spre administrare bazinul Primăriei Ploiești, cu deja celebra clauză de modernizare: “Nu se repară în doi ani, obiectivul rămâne la MTS”.

Hotărârea de Guvern din 2009

Cârpit când și când, bazinul e și azi la primărie. Pe un teren care nu aparține primăriei, nici măcar MTS, ci societății SC Vega SA, fiind înscris în Cartea Funciară.

Drumul groazei

”O să mă uit pe acte și o să vedem săptămâna viitoare situația. Terenul e al celor de la Rompetrol”, a mai spus viceprimarul.

Și drumul de acces este împărțit, în acte, între operatorul privat și municipalitate, iar terenul de sub și din jurul bazinului are o situație alambicată, acesta fiind pus sub sechestru într-un dosar!

Drumul spre bazin e plin de gropi

”Apa verde” de acasă

În vară, ca urmare a plângerilor înregistrate din partea părinților unor copii legate de calitatea apei, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică au prelevat probe şi au făcut verificări, emiţând, ulterior, Buletinul de analize bacteriologice care atestă că apa are calitatea impusă de norme.



Problemele erau grave: apă verde! Adică o algă unicelulară face ca apa să pară tulbure. Cel mai adesea, această algă apare din cauza nivelului ridicat al amoniacului din apă.

Reprezentanţii DSP au mai sesizat că:

este nevoie de refacerea totală a instalaţiei electrice;

de refacerea sistemului de aerisire al bazinului de înot;

de refacerea sistemului de uscare a aerului din sala bazinului de înot;

de achiziţionarea unui sistem automat de clorinare a apei;

de refacerea totală a tencuielii interioare şi exterioare şi a tavanului bazinului.

Bazinul a fost închis din 12 august până pe 23 septembrie.

Bazinul a fost supus mai multor operaţiuni, pe lângă igienizarea zonei vestiarelor şi, implicit, a duşurilor, fiind recondiţionată ţeava care asigură încălzirea apei. Bazinul a fost, şi el, spălat. Apa a fost tratată zilnic, pentru a putea dobândi parametrii impuşi de normele Direcţiei de Sănătate Publică Prahova. Reprezentanții CSM Ploiești, strucura sportivă a Primăriei

Luna trecută a cedat centrala termică

Luna trecută însă, a cedat în totalitate una din cele două centrale termice ale bazinului Vega.

Bazinul Vega a dat una dintre cele mai valoroase campioane la înot din România, Tamara Costache, 49 de ani, singura înotătoare română deținătoare a unui record mondial realizat (50 m liber, Madrid, 1986). Tamara conduce secția de înot de la CSM Ploiești din 2014.

Palmares Tamara Costache

15 titluri naționale și 8 recorduri ale României la natație (probe scurte)

campioană europeană junioare la 100 m liber (1985)

campioană mondială senioare la 50 m liber (1986)

4 recorduri europene consecutive la 50 m liber (1986)

campioană europeană senioare 50 m liber și medalie de bronz la 100 m liber (1987)

Tamara Costache: «Te ia capul de la ce încrengătură e»

Tamara Costache

Libertatea: Doamna Tamara Costache, care a situația de acum?

Tamara Costache: Eu sunt aici în fiecare zi, de la 7.00. Ce să zic, funcționează. E problema cu unul dintre motoarele de la instalația de încălzire, dar lucrăm, ce să spun.

Câți copii sunt la bazin în fiecare zi?

40 sunt ai mei, la CSM Ploiești, CSȘ vine cam cu 200, CS Petrolul are și el copii aici.

Care sunt problemele cu structura de rezistență?

Am înțeles de la specialiști că se mai poate reface…

Bazinul ce situația are?

Păi, e al primăriei, luat de la MTS, pe terenul rafinăriei, care teren e sub sechestru la alt sechestru! Și ăsta e motivul pentru care nu se pot face investiții serioase! Te ia capul, când vezi ce încrengătură e!

Apa e bună? Am citit că ați avut așa-numita apă verde?

Mai bună decât la bazinele private! Asta spun în atenția părinților, care tot fac reclamații la DSP.

Ce soluții vedeți?

Construcția unui alt bazin! Dar nu știm exact dacă se face, cum se face, când și cu ce bani!

Tamara

Mi-am dus acolo copilul de câteva ori, să ia lecții de înot, până când o bucată de tencuială s-a desprins și doar printr-un noroc incidentul nu s-a soldat cu victime. Mi-am dat seama că, în ciuda eforturilor profesorilor și a asigurărilor date de cei care se ocupau atunci de calitatea apei, copilul meu merită ceva mai bun: siguranța! Ultima renovare a ținut bazinul închis 40 de zile. Nu mă voi risca nici de această dată! Părintele unui copil care a făcut înot:

Autoritățile locale promit un complex olimpic ridicat cu 97.546.923,69 de lei

Autoritățile locale au luat în calcul încă de acum doi ani construirea unui nou bazin sau, mai degrabă, a unui complex sportiv (bazin olimpic – 50 m x 25 m, bazin didactic și de antrenament, încăperi conexe, tribune și vestiare), complexul urmând să fie dotat, printre altele, și cu saună, ascensor, sală de fitness și sală de masaj), în zona Hipodromului din Ploiești.

În Consiliului Local, forul a adoptat o hotărâre prin care aproba indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv.

Potrivit documentului, investiția s-ar ridica la 97.546.923,69 de lei, inclusiv TVA, din care peste 69.000.000 de lei ar fi suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor de construcție și montaj.

La acestea se adaugă sumele care trebuie suportate pentru asigurarea utilităților, proiectare, studii de teren, obținerea avizelor și a acordurilor, consultanță și asistență tehnică, organizarea șantierului, taxe legale și cheltuieli pentru darea în exploatare. Cât despre costurile realizării unui asemenea obiectiv, discuțiile de până acum s-au referit la un proiect derulat prin Compania Națională de Investiții. Nu se știe însă când s-ar putea concretiza acest proiect