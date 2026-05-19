Motivele grevei: cerințe clare și urgente

UNATRAS a formulat trei solicitări principale, menite să sprijine industria în fața dificultăților economice. Prima cerință vizează suspendarea temporară a plăților pentru contribuții și asigurări, un ajutor crucial pentru companiile afectate de probleme de lichiditate.

În al doilea rând, sindicatul dorește reducerea perioadei de „aprobare tacită” pentru creditele fiscale de la 60 la 10 zile, susținând că întârzierile actuale au un impact negativ asupra operațiunilor zilnice. „Aceste termene lungi de așteptare nu mai sunt acceptabile”, afirmă UNATRAS într-un comunicat.

În plus, organizația cere sprijin financiar pentru firmele care au investit în siguranța rutieră și mediu, în ciuda presiunilor economice. Costurile necesare pentru aceste măsuri au fost deja calculate, iar sindicatul solicită guvernului să acționeze rapid.

Motorina, declanșatorul crizei

Escaladarea situației are la bază creșterea bruscă a prețurilor la motorină, care amenință să ducă multe companii în pragul falimentului. „În aceste condiții, multe dintre firmele membre nu pot funcționa decât pe pierdere”, avertizează UNATRAS.

Totuși, sindicatul subliniază că industria a reușit până acum să-și mențină responsabilitatea față de lanțurile de aprovizionare, dar viitorul pare incert fără o intervenție guvernamentală. „Acest blocaj riscă să afecteze grav competitivitatea Italiei și întregul sistem de producție”, se arată în declarația lor.

Apel către politicieni: scrisoarea deschisă

Pe 6 mai 2026, toate asociațiile naționale de transport rutier au trimis o scrisoare prim-ministrului Giorgia Meloni, viceprim-miniștrilor Matteo Salvini și Antonio Tajani, precum și ministrului Economiei, Giancarlo Giorgetti. Documentul invocă criza energetică globală și cerințele fiscale, inclusiv „rambursarea integrală a accizelor neplătite pentru motorina comercială” în perioada 19 martie – 22 mai 2026.

Planul de grevă: organizare în detaliu

Conform UNATRAS, greva va fi organizată în conformitate cu reglementările privind protestele în Italia. Sunt planificate întâlniri regionale pentru coordonarea acțiunii, urmate de rapoarte oficiale către autorități precum prefecturi și poliția rutieră.

În plus, sindicatul a anunțat o campanie amplă de informare, ce va include pliante, mitinguri la punctele logistice cheie și comunicate de presă. UNATRAS asigură că siguranța rutieră va rămâne o prioritate absolută pe durata protestului.

Impactul economic al grevei

Efectele grevei se vor resimți rapid, începând cu lanțurile de aprovizionare alimentară, unde există riscul unor penurii și al creșterii prețurilor. Între zilele 3 și 5 ale grevei, industriile cu producție „just-in-time”- precum cea auto, farmaceutică și electronică – ar putea fi nevoite să încetinească sau chiar să oprească operațiunile.

În general, experții anticipează întârzieri în livrări, probleme de distribuție către supermarketuri și companii, precum și posibile creșteri ale tarifelor de transport, ceea ce ar putea afecta întreaga economie italiană.

