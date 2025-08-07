Nașterea a avut loc prin cezariană la spitalul din Jihlava, la sud-est de Praga. „Era ca și cum aș fi purtat în pântec doi copii”, a declarat mama.

Familia știa că bebelușul va fi mare, dar dimensiunile finale au depășit toate așteptările. Încă din timpul sarcinii, medicii au observat că fătul era mai mare decât media.

Matej s-a născut pe 22 iulie. A avut 5,52 de kilograme

Ei au recomandat nașterea prin cezariană din cauza dimensiunilor bebelușului. Mama a mărturisit că și-ar fi dorit ca nașterea să aibă loc mai devreme: „A fost dificil. Mi-am dorit să se nască cu o lună înainte de termen”.

„Am fost surprinși și nu ne așteptam să fie atât de mare”, a adăugat Radim Dočkálek, tatăl copilului. În ciuda dimensiunilor neobișnuite, atât mama, cât și copilul sunt sănătoși.

Nikol a mai spus că prima ei fată cântărise „doar” 3,8 kilograme la naștere.

Rudele au făcut chiar pariuri pe greutatea copilului, dar nimeni nu a ghicit. Chiar și medicii au estimat o greutate cu un kilogram mai mică decât cea reală.

Greutatea medie a nou-născuților este de aproximativ 3,5 kg. Matěj, nou-născutul din Cehia, are dimensiunile unui bebeluș de 2-3 luni. În Cehia, un singur copil mai mare a fost înregistrat în urmă cu 30 de ani, 6,5 kilograme.

