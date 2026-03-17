Într-un interviu acordat publicaţiei franceze LEcho, Bart De Wever (55 de ani) a pledat pentru găsirea unei căi de „normalizare” a relaţiilor cu regimul de la Moscova, pentru a relua achizițiile de așa-zisă energie ieftină, în condițiile creşterii vertiginoase a prețurilor la petrol și gaze din cauza noului război din Orientul Mijlociu.

„Conflictul trebuie să ia sfârşit în interesul Europei, fără a fi naivi în privinţa lui Putin. Aceasta este o greşeală pe care nu trebuie să o mai facem vreodată. Trebuie să ne reînarmăm şi să remilitarizăm graniţa. Şi, în acelaşi timp, trebuie să normalizăm relaţiile cu Rusia şi să recâştigăm accesul la energie ieftină”, a declarat premierul belgian pentru LEcho.

Această declarație este în contradicție cu politica UE de a reduce sursele de finanțare pentru mașina de război a Rusiei – o linie pe care Kremlinul o contestă prin intermediul unor acoliți europeni precum premierul ungar Viktor Orban și cel slovac Robert Fico în timp ce își continuă agresiunea militară împotriva Ucrainei în paralel cu operațiunile hibride purtate împotriva UE și NATO în vederea destabilizării și chiar desființării acestora.

Coaliția guvernamenală din Belgia se distanțează de declarațiile lui De Wever

Politicienii din opoziţie au reacţionat furios, în timp ce partidele din cadrul coaliției guvernamentale a lui De Wever s-au distanţat imediat de propunerea lui.

Situația este sensibilă pentru premierului belgian, care a avut nevoie de 236 de zile pentru a negocia un program de reforme, iar dezacordurile din coaliție au dus în repetate rânduri la certuri publice. În afară de Noua Alianță Flamandă (N-VA) naționalistă a prim-ministrului belgian, coaliția guvernamentală include partidul social-democrat flamand Vooruit (Înainte), Mişcarea Reformistă liberală francofonă, partidul social-liberal francofon Les Engagés şi partidul Creștin-Democrați și Flamanzi (CD&V).

„Prim-ministrul poate spune orice doreşte în nume propriu, dar nu poate vorbi în numele guvernului şi pretinde că acum vrem brusc să-l implorăm pe (liderul rus Vladimir – n.r.) Putin pentru energie ieftină”, a reacționat preşedintele Vooruit, Conner Rousseau, într-o intervenție la postul de televiziune VTM.

Șeful diplomației belgiene avertizează că Rusia nu vrea o normalizare a relațiilor cu UE

Ministrul de externe Maxime Prévot, membru al partidului Les Engagés, a atras atenția că reducerea dependenţei Europei de combustibilii fosili este o „necesitate strategică”.

„Ar trebui să iniţiem un dialog cu Rusia? Da”, a spus Prévot, adăugând totuși că „dialogul nu este acelaşi lucru cu normalizarea”.

„Astăzi, Rusia refuză să permită reprezentanţilor europeni să se aşeze la masa negocierilor. Se ţine de cererile sale maximaliste (privind capitularea Ucrainei și preluarea controlului asupra Europei – n.r.). Atât timp cât situaţia rămâne aşa, a vorbi despre normalizare transmite un semnal de slăbiciune care subminează unitatea europeană de care avem nevoie acum mai mult ca oricând”, a subliniat șeful diplomației belgiene.

Partidul de centru CD&V a preluat cuvintele lui Prévot cu următorul comentariu: „A cumpăra din nou mai mult gaz de la Putin nu ar face decât să ofere Rusiei mai mulţi bani pentru a-şi continua războiul în Ucraina”.

Premierul belgian caută să calmeze tensiunile pe care le-a provocat

În timp ce unitatea coaliției guvernamentale este pusă la încercare, biroul de presă al lui De Wever susține că declarațiile ministrului de externe Prévot au fost coordonate cu prim-ministrul pentru a oferi o „clarificare” declarațiilor care au generat noul scandal de pe scena politică belgiană.

Biroul lui De Wever mai susține că declarațiile făcute pentru LEcho constituie un răspuns la o întrebare despre un pasaj din cartea sa „Over Welvaart” (Despre prosperitate), care tocmai a fost lansată în limba franceză, şi care se referă la un scenariu ipotetic după un acord de pace între Rusia și Ucraina.

Bart de Wever însuși a încercat să-și revizuiască declarațiile inițiale. „Nu apăr o linie diferită de cea a guvernului meu. Este evident că nu putem vorbi despre normalizarea relațiilor atât timp cât există un război de agresiune împotriva Ucrainei. Vorbesc despre o ipoteză, după război, după un acord de pace, care să fie acceptabilă atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa”, a declarat el.

Amenințări cu demisia

Deși un sondaj publicat vinerea trecută arată că Bart De Wever este cel mai popular prim-ministru belgian din 2008 încoace, el spune că nu va rămâne în funcţie dacă diviziunile din coaliţia sa vor paraliza activitatea guvernamentală.

„Dacă acest guvern devine incapabil să ia decizii, nu voi rămâne prim-ministru. Nu mă interesează deloc să nu fac nimic până la sfârşitul mandatului legislativ, mulţumindu-mă să merg la Consiliul European pentru a juca rolul de greutate politică”, a afirmat De Wever pentru cotidianul La Libre.

O altă problemă a izbucnit luni seara, după ce ministrul de interne Bernard Quintin (MR) şi ministrul apărării Theo Francken (N-VA) au anunţat că armata belgiană va proteja obiectivele evreieşti din toată ţara, ceea ce a luat-o prin surprindere pe ministra justiţiei Annelies Verlinden (CD&V).

Bart de Wever, criticat anterior pentru că nu a permis confiscarea activelor rusești înghețate în UE

Anterior, Bart De Wever a fost aspru criticat din cauza faptului că a blocat planurile UE privind folosirea activelor rusești înghețate pentru susținerea financiară a Ucrainei. Belgia este țara care găzduiește majoritatea fondurilor înghețate ale Rusiei.

Între timp, premierul belgian a cerut un mandat din partea UE pentru a negocia cu Rusia soluționarea războiului din Ucraina. „Fără un mandat de negociere la Moscova, nu suntem la masa negocierilor unde americanii vor împinge Ucraina să accepte acordul. Și vă pot spune deja că va fi un acord prost pentru noi”, a spus el.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a pledat ca statele membre UE să ajungă mai degrabă la o poziție comună cu privire la eventualele negocieri cu Rusia înainte de a face declarații în acest sens sau de a întreprinde demersuri individuale – o chestiune extrem de delicată având în vedere conglomeratul de interese și așteptări naționale din blocul comunitar. În opinia lui Kallas, UE ar trebui să formuleze „cereri maximaliste” și să facă presiuni asupra regimului de la Moscova pentru a face concesii, inclusiv să accepte reduceri militare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Viva.ro
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Unica.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Elle.ro
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
gsp
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
GSP.RO
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Parteneri
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. A avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni
Libertateapentrufemei.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. A avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Avantaje.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Tvmania.ro
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei

Alte știri

Haos pe ruta București-Giurgiu: bilete mai scumpe și întârzieri de ore ale autobuzelor, după ce trenurile au fost scoase de pe șine
Știri România 12:12
Haos pe ruta București-Giurgiu: bilete mai scumpe și întârzieri de ore ale autobuzelor, după ce trenurile au fost scoase de pe șine
Ilan Laufer, lovit de mașină în București alături de gemenii săi de 5 ani, în timp ce se aflau pe trotinetă
Știri România 11:44
Ilan Laufer, lovit de mașină în București alături de gemenii săi de 5 ani, în timp ce se aflau pe trotinetă
Parteneri
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
Adevarul.ro
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
Gigi Becali l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi: „Pe mine asta mă interesează la fotbal!”. Cum i-a răspuns antrenorul FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi: „Pe mine asta mă interesează la fotbal!”. Cum i-a răspuns antrenorul FCSB. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Motivul pentru care Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. „Nu e treaba mea, a lui Bănică, a Loredanei, care am lucrat la Antene, de unde are Voiculescu banii”
Stiri Mondene 11:27
Motivul pentru care Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. „Nu e treaba mea, a lui Bănică, a Loredanei, care am lucrat la Antene, de unde are Voiculescu banii”
Mesajul special pe care Andra și Cătălin Măruță l-au postat pe internet în ziua în care David a împlinit 15 ani: „Să rămâi mereu așa”
Stiri Mondene 11:20
Mesajul special pe care Andra și Cătălin Măruță l-au postat pe internet în ziua în care David a împlinit 15 ani: „Să rămâi mereu așa”
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Coşmarul facturilor de energie. Aproape 500.000 de români primesc lunar ajutor de la stat pentru plată
ObservatorNews.ro
Coşmarul facturilor de energie. Aproape 500.000 de români primesc lunar ajutor de la stat pentru plată
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Parteneri
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
GSP.ro
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Parteneri
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Mediafax.ro
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
StirileKanalD.ro
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Wowbiz.ro
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Parteneri
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Lista instituțiilor publice pe care USR le vrea desființate: „Pseudo-academii și institute inutile”
Politică 10:04
Lista instituțiilor publice pe care USR le vrea desființate: „Pseudo-academii și institute inutile”
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD decide dacă iese de la guvernare după ce se votează bugetul în Parlament
Politică 16 mart.
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD decide dacă iese de la guvernare după ce se votează bugetul în Parlament
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Marian Aliuță i-a distrus în direct pe jucătorii de la FCSB: „Glezne de plumb! Dacă jucau 3 zile, nu marcau. Rădoi a venit într-un moment nepotrivit”
Fanatik.ro
Marian Aliuță i-a distrus în direct pe jucătorii de la FCSB: „Glezne de plumb! Dacă jucau 3 zile, nu marcau. Rădoi a venit într-un moment nepotrivit”
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare