Benjamin Netanyahu (76 de ani) susține că afecțiunea a fost tratată complet și nu a lăsat urme. „Sunt sănătos”, a scris premierul israelian pe contul său de X, adăugând că se află în „excelentă condiție fizică”.

Potrivit unui raport anual de sănătate publicat de biroul prim-ministrului Israelului, Netanyahu a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru o afecțiune benignă a prostatei în decembrie 2024.

Controalele efectuate ulterior au descoperit o mică leziune malignă, „mai mică de un centimetru”, într-un stadiu incipient, fără semne de răspândire.

Benjamin Netanyahu a mai spus că medicii i-au oferit două opțiuni – monitorizare continuă sau tratament activ -, iar el a ales să acționeze fără întârziere.

Premierul israelian a precizat totodată că a amânat cu două luni publicarea raportului privind starea sa de sănătate pentru a împiedica regimul din Iran să îl folosească pentru „propagandă falsă” în timpul operațiunii militare „Epic Fury”, lansată pe 28 februarie.