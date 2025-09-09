„Israelul a acceptat principiile, propunerea înaintată de președintele Trump pentru a pune capăt războiului, începând cu eliberarea imediată a tuturor ostaticilor”, a declarat Netanyahu la un eveniment organizat la Ambasada Statelor Unite la Ierusalim.

Presiunile lui Netanyahu vin la două zile după avertismentul lui Donald Trump

„Dacă propunerea președintelui Trump este acceptată, războiul se poate încheia imediat”, a adăugat premierul israelian.

Donald Trump a dat duminică „ultimul avertisment” către Hamas pentru a-i elibera pe ostaticii israelieni reținuți în Fâșia Gaza.

„Israelienii au acceptat condițiile mele. Este timpul ca și Hamas să accepte. Am avertizat Hamas cu privire la consecințe dacă refuză”, a spus liderul republican de la Casa Albă.

Benjamin Netanyhu spune că este „rușinos” că lumea democratică a uitat atacul din 7 octombrie

Potrivit lui Benjamin Netanyahu, majoritatea lumii, în special țările democratice, au uitat atacul sângeros comis de Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023.

„O mare parte a lumii, inclusiv o mare parte din lumea democratică, sau cel puțin guvernele, au uitat în mod rușinos, rușinos, (atacul din – n.r.) 7 octombrie. Dar eu nu uit și Israelul nu va uita niciodată”, a declarat premierul israelian la recepția organizată la Ambasada Statelor Unite din Ierusalim, la scurt timp după ce Marea Britanie și Franța au condamnat atacurile israeliene care au vizat lideri ai Hamas în Qatar.

Atacul a țintit un complex rezidențial din Doha, unde își au reședința lideri ai Hamas care purtau prin intermediul Qatarului negocieri indirecte cu Israelul pentru o încetare a focului în Fâșia Gaza. Cel puțin doi membri ai Hamas au fost uciși în acest atac, printre aceștia numărându-se fiul negociatorului-șef Khalil al-Hayya.

