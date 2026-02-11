Proiectul de lege, sprijinit de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a fost aprobat în primă lectură în noiembrie 2025. Pentru a deveni lege, textul trebuie să mai fie adoptat în două lecturi în Knesset, forul legislativ al Israelului.

Statul israelian a abolit pedeapsa cu moartea în 1954, chiar dacă anumite aspecte legislative au continuat să o permită în cazuri specifice, precum al criminalilor de război naziști sau al trădării pe vreme de război.

Ultima persoană executată în Israel a fost nazistul german Adolf Eichmann, în 1962.

Președinta Bundestagului, Julia Klöckner, a îndemnat miercuri Israelul să nu reintroducă pedeapsa cu moartea, subliniind că este incompatibilă cu protejarea demnității umane.

„Realizarea abolirii execuțiilor de către stat nu ar trebui pusă în pericol”, a afirmat Klöckner în urma unei discuții purtate cu omologul său israelian Amir Ohana, la Ierusalim.

Julia Klöckner a subliniat dreptul Israelului la autoapărare în urma atacului terorist lansat de Hamas pe 7 octombrie 2023, dar a evidențiat totodată situația umanitară gravă din Fâșia Gaza, devastată de operațiunile militare ale armatei israeliene ca răspuns la acțiunile mișcării islamiste palestiniene.

„Ajutorul umanitar nu este o concesie politică, ci o datorie morală. Recunoașterea situației umanitare nu înseamnă inversarea rolurilor între făptaș și victimă”, a afirmat președinta Bundestagului.

