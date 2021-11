Marele artist și-a dat ultima suflare astăzi, din cauza unei pneumonii care s-a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sănătate. A avut o viață plină, iar celebritatea a venit la pachet și cu multe controverse. Mulți au crezut că Benone Sinulescu și Irina Loghin ar fi făcut un cuplu de minune și dincolo de scenă, însă cei doi nu s-au iubit decât prin cântec. Relația celor doi mari artiști a fost strict profesională, iar povestea lor a fost una artistică.

Interpretul de muzică populară a vorbit la un moment dat despre prima lui dragoste pe care a întâlnti-o când era un puști.

„Prima dragostea am întâlnit-o la 17, 18 ani, o chema Maria. Din primii bani i-am cumpărat o pălărie lui Gheorghe Zamfir, apoi a pierdut-o şi i-am cumpărat alta. Am cântat cu Maria Tănase şi am avut mari emoţii, pe Irina Loghin am întâlnit-o când eram deja vedetă. Ea şi cu Maria Ciobanu au dat concurs, eu nu am dat. Te referi cum au început duetele cu Irina Loghin sau te referi la… altceva? Ideea cu duetele a fost a mea, deşi ea a spus că ideea a fost a ei. Am cântat la Ateneul Român cu ea şi am avut un succes imens şi ni s-a suit la cap. Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână aşa. Nu a fost… că dacă ar fi fost… nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică… şi de dragoste, că melodiile au fost şi de dragoste”, povestea Benone Sinulescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Benone Sinulescu a murit la 84 de ani

Artistul Benone Sinulescu a murit joi, la vârsta de 84 de ani, la spital, în urma unei pneumonii care s-a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sănătate, potrivit Antena1.ro. Benone Sinulescu avea testamentul făcut din anul 2014.



Citeşte şi:

Povestea de dragoste dintre Benone Sinulescu și soția lui, Elena. Cum s-au cunoscut în urmă cu peste 40 de ani

Unde va fi înmormântat Benone Sinulescu. Primele declarații făcute de soția lui. „Nu a vrut să fie dus la spital, de frică”

Benone Sinulescu avea testamentul făcut. Cui i-a rămas toată averea

PARTENERI - GSP.RO „Mai umbli cu bărbați însurați?” » Jucătoarea bătută cu ranga: „Au dat la picioare, voiau să-mi termine cariera”

Playtech.ro TRAGEDIE URIAȘĂ! Benone Sinulescu A MURIT! Care a fost cauza decesului

Observatornews.ro Benone Sinulescu ar fi refuzat să se interneze pentru că se temea de Covid. Care ar fi cauza morții cântărețului

HOROSCOP Horoscop 18 noiembrie 2021. Berbecii au parte de o zi agreabilă, care le va lăsa impresia unui dar al cerului

Știrileprotv.ro Până când este valabil certificatul verde de vaccinare. Precizările lui Valeriu Gheorghiță

Telekomsport Ţara, în stare de şoc. Vedeta unei generaţii a murit misterios. Ultimul mesaj, tulburător: "Creierul meu vreau să fie studiat"

PUBLICITATE ELLE și Arcane te invită la CONCURS SPECIAL