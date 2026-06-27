Cea mai ieftină benzină se găsește azi la Petrom, tot la prețul de 8,62 lei, singura ieftinire fiind la Rompetrol, care se apropie de acest preț, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

De asemenea, cea mai ieftină motorină se găsește tot la Petrom și costă 9,18 lei/l, iar Lukoil este singura stație care a ieftinit carburantul și se aliniează astfel celorlalte companii care vând la 9,24 lei/l.

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 27 iunie 2026

Cât costă un litru de benzină și motorină sâmbătă, 27 iunie 2026, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Foto: Libertatea

În stațiile monitorizate din București, cel mai mic preț afișat sâmbătă pentru benzina standard este de 8,62 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom.

În stațiile Mol, benzina costă azi 8,63 lei/l, comparativ cu 8,68 lei/l, costul din ziua precedentă (o diferență de 0,05 lei).

Rompetrol vinde carburantul cu 8,68 lei/l, atât cât costa și vineri.

La stațiile OMV, carburantul se vinde sâmbătă, 27 iunie 2026, tot cu 8,68 lei/l, același preț care se menține de joi.

Stațiile Socar au menținut prețul benzinei la 8,68 lei/l, același cost pe care îl afișau și joi.

De asemenea, Lukoil vinde carburantul tot cu 8,68 lei/l, cât costa și joi, prețul fiind constant de câteva zile.

Raportat pe orașe, benzina cea mai ieftină se găsește la Cluj-Napoca și costă 8,59 lei/l, la fel ca vineri. În București, Timișoara, Iași și Constanța, carburantul costă 8,62 lei/l, atât cât era și ieri.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 27 iunie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț este practicat azi este la Petrom, acolo unde se vinde cu 9,18 lei/l, la fel ca ieri.

Rompetrol menține costul de joi al motorinei și o vinde azi tot cu 9,24 lei/l.

OMV afișează azi pentru motorină un preț de 9,24 lei/l, de asemenea constant comparativ tot de joi.

La Mol, carburantul costă astăzi 9,24 lei/l, același preț din ziua precedentă.

Stațiile Socar mențin și ele prețul carburantului sâmbătă, 27 iunie 2026, și vând motorina cu 9,24 lei/l, cost rămas încă de joi.

În schimb, stațiile Lukoil au ieftinit motorina și afișează azi un preț de 9,24 lei/l, comparativ cu 9,34 lei/l, cât costa ieri (o scădere de 0,10 lei).

Raportat pe orașe, cel mai mic preț pentru motorina standard este de 9,09 lei, la fel ca joi, în Cluj-Napoca.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, motorina costă 9,18 lei/l, preț identic cu cel din ziua precedentă.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 27 iunie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard din România costă sâmbătă 8,42 lei/l, comparativ cu 8,27 de lei/litru, prețul de ieri (o creștere de 0,15 lei), și este disponibilă la stația Petrolium din Reghin, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,54 lei/l, același cost din ziua precedentă, și se găsește la o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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