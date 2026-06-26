Cea mai ieftină benzină se găsește azi la Petrom, la prețul de 8,62 lei, iar toate celelalte stații s-au aliniat și vând carburantul cu 8,68 lei per litru. La motorină, costurile fluctuează între stațiile peco, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, vineri, 26 iunie 2026

În stațiile monitorizate din București, cel mai mic preț afișat vineri pentru benzina standard este de 8,62 lei/l, față de 8,58 lei/l, minimul de ieri (o creștere de 0,04 lei), și se găsește la Petrom.

Foto: Libertatea

Rompetrol vinde carburantul cu 8,68 lei/l, în scădere față de ziua precedentă când costa 8,73 lei/l (o diferență de 0,05 lei).

La stațiile OMV, carburantul se vinde vineri, 26 iunie 2026, tot cu 8,68 lei/l, același preț de joi.

În stațiile Mol, benzina costă azi 8,68 lei/l, comparativ cu 8,58, costul din ziua precedentă (o majorare de 0,10 lei).

Stațiile Socar au menținut prețul benzinei la 8,68, același cost pe care îl afișau și ieri.

De asemenea, Lukoil vinde carburantul tot cu 8,68 lei/l, cât costa ieri, prețul fiind constant.

Se observă că cea mai ieftină benzină se găsește la Petrom, 8,62 lei, iar toate celelalte stații s-au aliniat și vând carburantul cu 8,68 lei per litru.

Raportat pe orașe, benzina cea mai ieftină se găsește la Cluj-Napoca și costă 8,59 lei/l, comparativ cu 8,58 cât era ieri (o creștere de 0,01 lei). În București, Timișoara, Iași și Constanța, carburantul costă 8,62 lei/l, față de 8,58 lei/l, prețul din ziua precedentă (o majorare de 0,04 lei).

Cât costă motorina în București, vineri, 26 iunie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț este practicat azi este la Petrom, acolo unde se vinde cu 9,18 lei/l. Minimul de ieri era 9,14 lei/l (o majorare de 0,04 lei) și se găsea la Mol.

Rompetrol menține costul de ieri al motorinei și o vinde azi tot cu 9,24 lei/l.

OMV afișează azi pentru motorină un preț de 9,24 lei/l, de asemenea constant comparativ cu ziua precedentă.

La Mol, carburantul costă astăzi 9,24 lei/l, în creștere față de joi când era 9,14 lei/l (o majorare de 0,10 lei).

Stațiile Socar mențin prețul carburantului vineri, 26 iunie 2026, și vând motorina cu 9,24 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

În schimb, cea mai scumpă motorină se găsește la stațiile Lukoil, acolo unde se vinde cu 9,34 lei/l, față de 9,24 lei/l, prețul de joi (o creștere de 0,10 lei).

Raportat pe orașe, cel mai mic preț pentru motorina standard este de 9,09 lei, la fel ca ieri, în Cluj-Napoca.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, motorina costă 9,18 lei/l, în comparație cu 9,14 lei/l, cât era ieri (o majorare de 0,04 lei).

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 26 iunie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard din România costă vineri 8,27 de lei/litru, preț rămas neschimbat de duminică, și este disponibilă la o stație Petrolium din Albești, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,54 lei/l, față de 8,32 de lei/litru cât era ieri (o creștere de 0,22 lei), și se găsește la o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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