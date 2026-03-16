Motorina standard se apropie de maximul de 9 lei, iar cea premium atinge luni, 16 martie 2026, un maxim de 9,64 lei/l.

Care sunt cele mai mici prețuri din țară la carburanți, pe 16 martie 2026

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește luni, 16 martie 2026, la stația Petrolium Iernut din Mureș și costă 8,29 lei/l l, față de 8,27 lei/l cât era vineri.

Cea mai ieftină motorină standard se găsește tot la stația Petrolium Iernut din Mureș, la prețul de 8,73 lei/l, o creștere ușoară față de vineri, când era 8,72 de lei/l.

Românii caută în continuare să vadă dacă benzina și motorina s-au scumpit, după ce au apărut informații confirmate de ministrul Bogdan Ivan că prețul la carburanți ar putea ajunge la 10 lei/l, după războiul din Orientul Mijlociu.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 16 martie 2026 în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi luni, 16 martie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Clasamentul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București: benzină 8,45 de lei/l (+0,14), motorină 8,92 de lei/l (+0,13)

Cluj-Napoca: benzină 8,46 de lei/l (+0,12), motorină 8,85 de lei/l (+0,04)

Timișoara: 8,46 de lei/l (+0,13), motorina 8,94 de lei/l (+0,13)

Iași: 8,47 de lei/l (+0,10), motorina 8,94 de lei/l (+0,10)

Constanța: 8,48 de lei/l (+0,14), motorina 8,93 de lei/l (+0,15)

Acestea sunt cele mai mici prețuri la carburanți, însă costul per litru variază în funcție de stația de la care alimentați.

Cât costă benzina și motorina, pe 16 martie 2026, în principalele orașe din România

În București, cea mai ieftină benzină costă azi 8,45 lei/l la Lukoil, față de 8,31 de lei/l cât era vineri (o creștere de 0,14 lei), și se găsește la stațiile, iar cea mai scumpă ajunge la 8,60 de lei/l, maximul de vineri, și este la stațiile OMV și Mol. Benzina premium variază între 9,03 lei/l la Petrom, comparativ cu 8,91 de lei/l, maximul de vineri (o creștere de 0,12 lei), la rețeaua de benzinării OMV și Mol, și ajunge până la 9,32 lei/l la OMV și Mol, față de 9,18 lei/l, cât era vineri (o creștere de +0,14 lei/l).

Motorina standard se găsește în București la prețul de 8,92 lei/l la Petrom, în creștere față de ziua de vineri, prețul minim fiind de 8,79 de lei/l (o majorare de 0,13 lei), și ajunge până la 9,05 lei/l la Mol și OMV. Motorina premium ajunge la 9,33 lei/l la Lukoil, comparativ cu 9,23 lei/l cât era vineri (o majorare de 0,10 lei) și ajunge până la 9,60 lei/l la OMV și Mol, maximul de vineri.

În Cluj-Napoca, benzina cea mai ieftină este la stațiile DHR și ajunge la 8,46 lei/l, față de 8,34 de lei/l cât era vineri (o creștere de 0,12 lei), iar cea mai scumpă ajunge la 8,55 de lei/l la OMV, Mol și Gazprom, același preț de vineri. Benzina premium are prețuri cuprinse între 9,06 lei/l la Petrom, comparativ cu 9,00 de lei/l cât era vineri (o majorare de 0,06 lei), până la 9,28 lei/l la OMV, Mol și Gazprom, același preț de vineri.

Motorina standard este la Cluj-Napoca la prețuri de la 8,85 lei/l la DHR, față de 8,81 de lei/l cât era vineri (o creștere de 0,04 lei) și până la 9,03 la OMV și Mol, maximul de vineri. Motorina premium a ajuns la 9,34 lei/l, comparativ cu 9,24 lei/l prețul de vineri (o majorare de 0,10 lei), urcând până la 9,59 lei/l la OMV și Mol, prețul de vineri.

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 8,46 lei/l la Lukoil, față de 8,33 cât era vineri (o majorare de 0,13 lei), și ajunge până la 8,57 de lei/l la OMV și Mol, maximul de vineri. Cea premium pornește de la 9,05 lei/l la Petrom, față de 8,93 de lei/l, prețul de vineri (o majorare de 0,12 lei), și ajunge până la 9,30 lei/l la OMV, Mol și Gazprom, același preț de vineri.

Motorina simplă este la Timișoara la prețuri de la 8,94 lei/l la Socar, față de 8,81 de lei/l cât era vineri (o creștere de 0,13 lei), și până la 9,08 de lei/l la OMV și Mol, cât era și vineri. Cea premium ajunge la 9,34 lei/l la Lukoil și Socar, comparativ cu 9,24 lei/l prețul de vineri (o majorare de 0,10 lei) și ajunge la 9,64 lei/l la OMV și Mol, același preț de vineri.

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Socar și costă 8,47 lei/l, față de 8,37 cât era vineri (o creștere de 0,10 lei/l), și ajunge până la 8,55 de lei/l la Mol și OMV, maximul de vineri. Benzina premium are prețuri cuprinse între 9,06 lei/l la Petrom, față de 9,04 lei/l prețul de vineri, și până la 9,28 lei/l la OMV și Mol, maximul de vineri.

Motorina standard costă la Iași 8,94 lei/l la Socar, comparativ cu 8,84 de lei/l cât era vineri (o majorare de 0,10 lei), și ajunge până la 9,03 de lei/l la OMV și Mol, cât era și vineri. Cea premium atinge 9,34 lei/l la Lukoil, față de 9,24 lei/l prețul de vineri (o majorare de 0,10 lei), și ajunge până la 9,59 lei/l la Mol și OMV, prețul de vineri.

În Constanța, cea mai ieftină benzină pornește de la 8,48 lei/l la Lukoil, comparativ cu 8,34 de lei/l prețul de vineri (o majorare de 0,14 lei), și ajunge la 8,59 lei/l la OMV și Mol, același preț de vineri. Benzina premium sare și ea de 9 lei și ajunge la 9,06 lei/l la Petrom, față de 8,97 prețul de vineri (o creștere de 0,09 lei), până la 9,31 de lei/l la OMV și Mol, prețul care era și vineri.

Motorina standard este la prețuri de la 8,93 lei/l la Petrom, comparativ cu 8,78 de lei/l prețul de vineri (o creștere de 0,15 lei), până la 9,03 de lei/l la OMV, atât cât era și vineri. Motorina premium atinge 9,31 lei/l, față de 9,21 lei/l cât era vineri (o majorare de 0,10 lei/l), și ajunge până la 9,59 lei/l la OMV, prețul de vineri.

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar etc.).

La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dădea asigurări că România este pregătită să facă față creșterilor de prețuri la carburanți generate de conflictul din Orientul Mijlociu și le transmitea românilor că scumpirile de la noi sunt semnificativ mai mici decât cele din alte state europene.

