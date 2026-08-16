Nu este benzină clasică dar nici combustibil pentru mașini speciale

Testul a început în iulie 2026 și include aproximativ 20 de mașini Toyota, Lexus și BMW, alimentate exclusiv cu Nexa 95, benzina regenerabilă produsă de Repsol. Bosch participă cu un sistem digital care urmărește alimentările și certifică folosirea combustibilului regenerabil.

Partea importantă pentru șoferi este compatibilitatea. Repsol spune că Nexa 95 poate fi folosită în mașini pe benzină și hibride fără modificări ale motorului și fără schimbări în rețeaua actuală de distribuție și alimentare.

Ce este Nexa 95 și de unde vine

Nexa 95 este o benzină de 95 octani, de origine 100% regenerabilă. Repsol a anunțat în 2025 că a început producția la scară industrială la complexul său din Tarragona, Spania. Compania spune că produsul este deja disponibil în anumite stații publice din Spania și că reduce emisiile nete de CO2 cu peste 70% față de benzina convențională.

Combustibilul este produs din materii prime regenerabile conforme cu standardele europene RED, potrivit Repsol. În materialele sale despre combustibili regenerabili, compania menționează surse precum biomasa și uleiul alimentar uzat pentru această categorie de carburanți.

De ce Toyota și BMW testează acest carburant

Testul nu încearcă să demonstreze că mașinile electrice nu mai sunt necesare. Scopul este altul: să arate că milioanele de mașini pe benzină deja existente pot reduce emisiile fără să fie scoase imediat din circulație.

Toyota spune că datele din test vor fi folosite în discuțiile europene despre decarbonizarea industriei auto și despre „neutralitatea tehnologică”, adică ideea că reducerea emisiilor nu trebuie să vină exclusiv prin mașini electrice.

Pentru BMW, proiectul intră în aceeași logică: testarea unor soluții care pot funcționa pe mașini actuale, cu motoare actuale, folosind benzinării existente.

Nu ajunge încă în România

Nexa 95 este testată în Spania, unde Repsol spune că este singura companie care oferă benzină 100% regenerabilă în stații publice. Nu există un anunț pentru vânzarea acestui carburant în România.

Diferența față de o mașină electrică este clară: nu cumperi altă mașină, nu montezi wallbox, nu cauți stații de încărcare. Diferența față de benzina clasică este sursa carbonului. Combustibilul tot arde într-un motor termic, dar este produs din materii prime regenerabile, nu din petrol extras clasic.

Rezultatele testului vor conta în discuția europeană despre viitorul motoarelor termice după 2035. Dacă astfel de carburanți pot fi produși la scară mare, certificați corect și vânduți la preț acceptabil, ei pot deveni o soluție pentru mașinile pe benzină care sunt deja pe șosele.

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