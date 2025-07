Senator SUA: „Guvernul extremist al Israelului folosește foametea pentru epurare etnică”

Deși mulți politicieni americani continuă să evite o condamnare directă a Israelului, câteva voci curajoase din Partidul Democrat atrag atenția asupra unui adevăr greu de ignorat: foametea din Gaza nu e un accident de război, ci rezultatul unei politici deliberate de înfometare în masă.

Having already killed or wounded 200,000 Palestinians, the extremist Israeli government is using mass starvation to engineer the ethnic cleansing of Gaza.



Despite these crimes, the US has provided $22 billion to Israeli military operations since the war began.



Enough is enough. — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 25, 2025

„Realitatea este aceasta: după ce au ucis sau rănit deja 200.000 de palestinieni, în mare parte femei și copii, guvernul extremist al Israelului folosește foametea în masă pentru a realiza epurarea etnică a Gazei”, a declarat senatorul Bernie Sanders sâmbătp, 26 iulie 2025.

Sanders l-a acuzat direct pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că desfășoară o campanie de „exterminare” în Gaza. Aceste acuzații vin într-un moment în care sprijinul bipartizan pentru Israel, de neclintit timp de decenii în Congresul SUA, începe să se fisureze.

Cu toate acestea, nu există un val real de inițiative care să impună sancțiuni sau consecințe concrete asupra guvernului israelian. Ba mai mult, săptămâna trecută, Camera Reprezentanților a aprobat un ajutor militar de 500 de milioane de dolari pentru apărarea antirachetă a Israelului.

„Acest lucru nu poate continua”

Senatorul Chris Van Hollen a criticat dur atât guvernul Netanyahu, cât și administrația Trump, pentru înlocuirea organizațiilor umanitare cu „mercenari” în procesul de distribuire a ajutoarelor, ceea ce a dus – spune el, la moartea a peste 1.000 de palestinieni care încercau să primească hrană.

Every day, the horrors in Gaza reach new, unimaginable depths.



And as starvation spreads, Netanyahu and Trump remain complicit in a scheme to use US taxpayer dollars to replace humanitarian aid orgs with mercenaries — leading to more death and devastation.



This cannot continue.… pic.twitter.com/XkiBLk0te8 — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) July 26, 2025

„În fiecare zi, ororile din Gaza ating adâncimi de neimaginat”, a scris Van Hollen pe rețelele sociale. „Acest lucru nu poate continua.”

Netanyahu, acuzat că înfometează voit populația palestiniană

Deputatul democrat John Garamendi a fost printre puținii care au rostit cuvântul „genocid” în legătură cu foametea din Gaza.

„Israelul are capacitatea și mijloacele să livreze alimente suficiente populației palestiniene. Are și obligația, conform dreptului internațional, să o facă. Este alegerea lui Netanyahu să nu-i hrănească pe cei din Gaza”, a spus el.

It must end. My statement on the starvation crisis in Gaza. pic.twitter.com/QzeVD2wjCp — John Garamendi (@RepGaramendi) July 26, 2025

Declarațiile sale vin în contextul în care mai mulți oficiali israelieni au afirmat public că vor să oprească complet livrarea de ajutoare și să forțeze toți palestinienii să părăsească teritoriul, o viziune care, potrivit dreptului internațional, echivalează cu epurarea etnică. Și, în ciuda dovezilor copleșitoare, Israelul nu recunoaște responsabilitatea pentru criza umanitară.

#justice #humanity #PalPulse ♬ original sound - PalPulse @pulseofpall Israeli Heritage Minister Amichai Eliyahu has openly called for mass starvation in Gaza, declaring: “Theres no problem bombing Hamas food and fuel stockpiles. They should starve.” In a chilling interview, Eliyahu endorsed cutting all humanitarian aid and accelerating forced displacement, stating Israel must push Gazas population to “relocate” en masse #news

Ministrul israelian al patrimoniului, Amichai Eliyahu, a declarat deschis, la radio, că „nu există nicio națiune care să-și hrănească dușmanii”. El a adăugat: „Guvernul se grăbește să șteargă Gaza de pe hartă.”

Copiii mor de foame, dar SUA aprobă ajutoare militare

Potrivit autorităților din Gaza, cel puțin 127 de palestinieni au murit de foame, dintre care cinci doar sâmbătă. Situația devine și mai absurdă în contextul în care Statele Unite, continuă să sprijine financiar operațiunile militare israeliene.

Ive always supported Israels right to exist and defend itself. That hasnt changed.



But supporting this governments actions—allowing children to starve and firing on civilians seeking food—is something I cant stand by.



This isnt self-defense. It must stop. pic.twitter.com/UsmgCvvoTG — Congressman Wesley Bell (@RepWesleyBellMO) July 24, 2025

Deputatul Wesley Bell, susținut anul trecut de grupuri pro-Israel pentru a o învinge pe fosta congresmenă Cori Bush, a transmis un mesaj tranșant: „Întotdeauna am susținut dreptul Israelului de a exista și de a se apăra. Dar nu pot rămâne tăcut când acest guvern permite copiilor să moară de foame și trage în civili care caută hrană. Asta nu e autoapărare. Trebuie să se oprească.”

Palestinians in Gaza are being starved to death. The IDF is blocking aid and shooting people waiting in line for food. People are collapsing in the streets from extreme starvation. Horrors upon horrors.



The U.S. must stop funding Israels manufactured famine and genocide. https://t.co/BJw2t2C7yg — Rep. Summer Lee (@RepSummerLee) July 25, 2025

Congresmena Summer Lee a acuzat și ea Israelul că blochează deliberat ajutoarele umanitare și că deschide focul asupra oamenilor care stau la coadă pentru mâncare: „Oamenii se prăbușesc pe străzi de foame extremă. Orori peste orori. SUA trebuie să înceteze să finanțeze foametea fabricată și genocidul din Gaza.”

Declarații vagi și acuzații îndreptate spre Hamas

Mulți alți congresmeni au ales un ton mult mai rezervat. Mulți nu au menționat Israelul în declarațiile lor, iar alții au prefațat orice critică cu acuzații la adresa Hamas. Unii au repetat, fără dovezi, acuzația israeliană că Hamas fură ajutoarele ONU, acuzație infirmată de agențiile umanitare și chiar de oficiali militari israelieni.

My full statement on the humanitarian crisis and the urgent need for peace in Gaza👇 pic.twitter.com/dnNAR0DGgc — Grace Meng (@RepGraceMeng) July 25, 2025

Congresmena Grace Meng a spus că, „în calitate de mamă”, o doare să vadă copii murind de foame în Gaza, dar a continuat cu justificări pro-Israel. „Israelul a facilitat intrarea a peste 96.000 de camioane cu ajutoare. Hamas continuă să țină ostatici și să refuze acordurile de încetare a focului pentru a-și păstra puterea și a prelungi războiul.”

Witnessing the catastrophic hunger and suffering of civilians, especially children, women, the sick and elderly, in Gaza has been heartbreaking. The crisis in Gaza must be met with an immediate and drastic surge in life-saving resources, such as desperately needed food, water,… — Sen. Cory Booker (@SenBooker) July 26, 2025

Senatorul Cory Booker a emis un comunicat de 172 de cuvinte despre foametea din Gaza, în care a menționat cuvântul „Israel” o singură dată, și atunci doar în contextul securității. „Avem datoria morală colectivă de a ne asigura că ajutoarele ajung la cei care au cea mai mare nevoie de ele.”

Trump e criticat, dar nu și Israelul

Unii democrați și-au concentrat criticile exclusiv asupra lui Donald Trump. Liderul minorității democrate din Cameră, Hakeem Jeffries, a spus vineri că „moartea și foametea copiilor palestinieni într-o zonă de război este inacceptabilă” și că administrația Trump are „responsabilitatea să oprească criza”. Nicio mențiune despre Israel.

Congresmanul Tim Kennedy l-a acuzat pe Trump de eșec strategic și moral: „Nu și-a respectat promisiunea de a opri războiul din Gaza. Condițiile s-au deteriorat, cu noi imagini și rapoarte despre foamete în masă.”

În schimb, din partea Partidului Republican, reacțiile au fost aproape inexistente. Singura voce mai vocală a fost congresmanul Randy Fine, un apropiat al lui Trump, care a susținut practic înfometarea Gazei: „Eliberați ostaticii. Până atunci, lăsați-i să moară de foame.”

De ce nu ajung ajutoarele în Gaza?

De la începutul lunii martie, guvernul israelian a înăsprit și mai mult blocada asupra Fâșiei Gaza. Accesul camioanelor umanitare este limitat, iar rutele sigure sunt aproape inexistente. Organizațiile umanitare avertizează că actualul sistem de distribuție este „un eșec sistemic care condamnă oamenii la moarte prin înfometare”.

Potrivit celor mai recente rapoarte ale UNICEF și Organizației Mondiale a Sănătății, Gaza aproape a rămas fără alimente speciale de tip RUTF, folosite în tratamentul malnutriției acute severe. Stocurile ar urma să se epuizeze complet până la jumătatea lunii august 2025, dacă ajutoarele nu ajung urgent în teritoriu.

ONU: „Gaza e un cimitir al foamei. Copiii umblă ca niște morți vii”

În prima jumătate a lunii iulie, doar 5.000 de copii din Gaza au primit tratament pentru malnutriție, deși peste 20.500 aveau nevoie urgentă de intervenție nutrițională, potrivit datelor centralizate de ONU. În total, cel puțin 113 persoane au murit deja din cauza foametei în 2025, inclusiv 21 de copii, cifre confirmate de agenții internaționale și raportate de Reuters.

Într-un raport publicat de UNRWA, agenția ONU pentru refugiații palestinieni și citată de The Economic Times, situația este descrisă în termeni cutremurători. Specialiștii vorbesc despre o populație transformată în „walking corpses”, oameni care se târăsc pe străzi din cauza foametei, cu copii topiți de malnutriție, incapabili să mai meargă sau să vorbească.

Organizația Medici fără Frontiere a anunțat că în doar două săptămâni, numărul cazurilor de malnutriție severă în rândul copiilor sub 5 ani s-a triplat în Gaza City. Clinica MSF din zonă este copleșită de cazuri, iar medicii spun că resursele sunt pe terminate, relatează The Guardian.

