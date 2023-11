Ieri, 7 noiembrie, Bianca Drăgușanu a fost trasă pe dreapta de oamenii legii. Fosta prezentatoare de la Kanal D2 spune că nu a fost vorba despre un control de rutină, ea a încălcat regulile de circulație și a fost penalizată.

Bianca Drăgușanu: „Am fost oprită de poliție pentru că am încălcat niște reguli”

A primit amendă, dar nu a deranjat-o, căci a știut că a greșit. „Vreau să vă spun că am fost oprită de poliție și am văzut că s-a pornit o campanie antidrog pe care o susțin. Bineînțeles că nu am fost oprită de poliție pentru că sunt un cetățean corect și bun…

Am fost oprită de poliție pentru că am încălcat niște reguli. Am fost amendată, dar nu asta mă doare cel mai tare. Am primit și niște puncte și mi s-a făcut și testul antidrog. Știți că acolo sunt mai multe substanțe”, a spus Bianca Drăgușanu, care a primit în 10 minute rezultatul. A ieșit negativ.

„Ok, am fost testată antidrog, a durat vreo 10 minute acest test pe care nu l-am mai făcut niciodată. (…) Această campanie antidrog pe care eu o susțin se pare că funcționează destul de bine și se pare că vizează în special persoanele publice, ceea ce nu este un lucru rău.(…) Nu consum niciun fel de substanțe care să-mi modifice starea, energia sau viața”, a mai spus Bianca Drăgușanu pe Instagram, conform Spynews.

A ieșit negativ. Normal că a ieșit negativ, nu am avut niciun fel de emoție. Sunt mândră de mine pentru că am un stil de viață sănătos, consider că Poliția Română își face treaba exact așa cum trebuie, într-un mod civilizat, cu o abordare profi”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, despre Dorian Popa: „Îmi pare rău că trece prin situația asta stânjenitoare”

În final, ea a comentat și despre Dorian Popa, care recent a fost prins de polițiști sub influența drogurilor la volan. El a recunoscut că a consumat canabis.

„Cel care nu a greșit niciodată să arunce cu piatra, vizavi de Dorian Popa, de care îmi pare rău că trece prin situația asta stânjenitoare, pentru că știm cu toții că este un băiat care a muncit foarte mult pentru tot ce are. Și nu e cazul să judecăm, fiecare om are dreptul la propria alegere, fiecare om mai greșește”, a susținut Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Ieri, artistul a făcut primele declarații după ce a rămas fără permis, după ce a condus sub influența substanțelor interzise. „Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”.