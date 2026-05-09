Într-un atelier din Londra, artista contemporană Bianca Pîrlog transformă imperfecțiunile vieții în opere de artă unice.

Inspirată de filosofia japoneză kintsugi, Bianca își construiește lucrările pe ideea că frumusețea nu constă în ascunderea imperfecțiunilor, ci în evidențierea acestora. «Aurul nu este așezat peste fractură, ci datorită ei», își explică artista crezul. În viziunea sa, fisurile și rănile devin simboluri ale transformării și asumării, esențiale în procesul de vindecare.

De la București la Londra și Japonia

Născută în România, Bianca Pîrlog și-a descoperit pasiunea pentru artă încă de la 5 ani, în atelierul mentorului Hugo Mărăcineanu. La 8 ani, a avut prima expoziție, la Ambasada Franței din București, o experiență definitorie care a cimentat legătura sa cu arta. După ce s-a mutat în capitala Angliei împreună cu familia, Bianca a ales să-și continue studiile la prestigioasa University of the Arts London, asumându-și riscul unui singur dosar de admitere depus. „Am simțit că este singurul loc unde vreau să fiu”, a declarat ea pentru Libertatea.

O etapă esențială în formarea sa artistică a fost perioada petrecută în Japonia, în cadrul unui program de schimb universitar. Acolo a descoperit filosofia kintsugi, care i-a schimbat profund perspectiva asupra artei. „Această experiență m-a făcut să privesc mai profund, să înțeleg valoarea tăcerii și frumusețea lucrurilor imperfecte”, a spus Bianca. Influența japoneză se regăsește în lucrările sale, unde fragilitatea este celebrată, iar imperfecțiunile devin parte integrantă a poveștii.

Portretele, ca oglindă a emoțiilor și a luminii interioare

Lucrările Biancăi Pîrlog gravitează în jurul portretului, un mediu prin care artista explorează emoțiile umane complexe. „Arta mea explorează emoțiile invizibile pe care le purtăm în interior – fragilitatea, transformarea și forța tăcută care se naște din experiențele noastre”, explică ea.

Portretele sale, lucrate în straturi succesive de culoare și textură, invită privitorii la introspecție și la o conexiune directă cu personajele reprezentate. Privirile intense ale figurilor pictate sunt menite să reflecte emoțiile și trăirile interioare ale celor care le privesc.

Bianca își construiește lucrările pornind de la experiențe personale, iar elemente precum florile, fluturii sau fracturile corporale devin simboluri ale transformării, fragilității asumate și frumuseții imperfecte. „Frânturile de corp le adaug pentru că mesajul meu este că nimeni nu este perfect. Cu toții purtăm frânturile vieții cu noi”, a precizat pentru Libertatea artista, subliniind că fiecare detaliu din lucrările sale are un sens profund.

Recunoașterea internațională

Deși parcursul său artistic nu a fost unul liniar, Bianca Pîrlog trăiește acum o ascensiune internațională remarcabilă. În aprilie 2026, lucrările sale au fost expuse la Art Space Fairs din Londra, European Museum of Modern Art din Barcelona și Carrousel du Louvre din Paris.

Următorul pas include expoziții în New York, Roma, Monaco și Cairo. „Este ceva ce încă procesez, pentru că pare ireal. În același timp, înțeleg că acest context vine și cu responsabilitatea de a fi foarte selectivă și de a construi fiecare pas cu atenție”, a declarat ea.

În ciuda succesului, Bianca rămâne modestă, lucrând la artă în timpul liber, după un job full-time. „Simt că sunt abia la început, poate la 1% din ceea ce aș putea deveni. Îmi doresc să continui cu aceeași sinceritate și dedicare”, a adăugat artista.

Crezul artistic al Biancăi Pîrlog: frumusețea rănilor asumate

În centrul demersului său artistic stă o filozofie profundă: transformarea rănilor în surse de lumină, în puncte de intensitate emoțională. „Lucrurile prin care ai trecut și nu te-au distrus, te-au construit. Durerea, tăcerea, momentele în care ai simțit că este finalul, acestea sunt puterea ta. Aceasta este povestea ta”, spune Bianca Pîrlog.

Prin lucrările sale, ea invită publicul să îmbrățișeze autenticitatea și să descopere frumusețea din imperfecțiune, un mesaj simplu, dar profund, despre puterea transformării personale.

