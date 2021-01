Biden a eliminat din Biroul Oval butonul folosit de Trump pentru a comanda Diet Coke. Ce alte schimbări a mai făcut

Jurnalistul Tom Newton Dunn a sesizat schimbarea și postat pe Twitter: ”Cand l-am intervievat pe Donald Trump în 2019, am devenit fascinați de ceea ce a făcut micul buton roșu. În cele din urmă, Trump l-a apăsat și un majordom a adus rapid o Diet Coke pe un platou de argint. A dispărut acum”.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It’s gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk