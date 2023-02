Grupul sirian de apărare civilă a continuat operațiunile de căutare în timpul nopții în zonele controlate de rebeli din Siria, în timp ce eforturile de salvare se apropiau de termenul de 72 de ore, considerat de experții în dezastre ca fiind perioada în care există cele mai mari șanse să fie găsiți supraviețuitori printre dărâmături, relatează Al Jazeera.

„Suntem într-o cursă contra cronometru. Fiecare minut contează”, a scris pe Twitter grupul de opoziție, cunoscut sub numele de Căștile Albe, precizând și că sute de persoane au rămas blocate sub dărâmături în orașul Jandires din provincia Alep.

