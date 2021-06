„Avem 77 de localități din 26 de județe care sunt afectate, dar și în municipiul București. S-a intervenit pentru evacuarea apei din 24 case, 273 de curți, 22 de subsoluri/beciuri și 42 de străzi, precum și pentru degajarea unui acoperiș și a 33 de copaci căzuți pe carosabil. Au fost afectate 25 de autoturisme. Din păcate, avem două decese confirmate și suntem în căutarea unui bărbat luat de ape în cursul zilei de vineri”, a transmis premierul.

Florin Cîțu a anunțat că va emite o hotărâre de guvern pentru a putea fi acordate ajutoare pentru persoanele afectate și a cerut prefecților să solicite orice sprijin au nevoie.

„Este nevoie de implicarea tuturor prefecţilor. Trebuie să mergeţi pe teren, acolo unde este nevoie de dumneavoastră, ca să avem o evaluare a situaţiei”, a spus Cîțu.

„Mă voi deplasa personal acolo unde aceste ajutoare trebuie să ajungă pentru a mă asigura ca ajung la persoane. Nu ne jucăm cu acest lucru”, a mai transmis premierul.

După ce un pilot de off-road a murit în timpul unei competiții după ce mașina a fost luată de viitură, Florin Cîțu le-a cerut prefecților să ia legătura cu organizatorii de evenimente pentru a-i informa de riscurile la care se expun, iar unde este cazul, să anuleze sau să amâne evenimentele.

„Nu pot să îmi exprim nedumerirea față de faptul că acest concurs nu a fost oprit de de organizatori, deși existau avertizări privind situația hidrometeorologică severă”, a afirmat și ministrul de interne, Lucian Bode, prezent la videoconferință.

În acest caz, al morții pilotului Adrian Cernea, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Ministrul de interne a arătat că în prezent sunt în desfășurare intervenții în 5 județe: Bacău, Brăila, Călărași, Galați și Vrancea, iar circulația rutieră a fost temporar afectată pe 5 drumuri naționale și 3 județene.

Autoritățile mai au sub supraveghere o situație apărută în localitatea Piatra Șoimului, județul Neamț, unde un pod a fost avariat de apă, iar 4 familii, 10 persoane sunt izolate rutier și pietonal, dar fără a avea nevoie de asistență medicală.

Aproape toată România se află sub cod portocaliu sau cod galben de ploi și instabilitate atmosferică, oamenii luptându-se cu puhoaiele de ape care le-au inundat casele, curțile și străzile. În plus, duminică dimineață, cinci județe, Tulcea, Galați, Brăila, Bacău și Vrancea, s-au aflat sub cod roșu.

