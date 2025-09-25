În acest interval, pasagerii nu vor putea achiziționa bilete de tren prin intermediul aplicației online sau al site-ului oficial. Compania recomandă cumpărarea biletelor în avans, înainte de întreruperea programată.

Călătorii care au deja bilete achiziționate online pentru călătorii planificate în acel interval pot prezenta în tren, pentru control, biletul în format PDF, fie în variantă digitală (pe telefon sau tabletă), fie tipărit, descărcat anterior orei 00:00 din data de 26 septembrie, precizează CFR Călători.

Modificările sau anulările biletelor online vor putea fi realizate doar în afara intervalului de mentenanță. Pentru întrebări sau asistență, pasagerii pot contacta echipa CFR Călători la adresa de e-mail: bileteonline@cfrcalatori.ro.

Un nou sistem de plată pentru călătoriile cu trenul va fi testat într-o țară europeană. Acesta va urmări călătoriile pasagerilor prin GPS și va calcula costul la sfârșitul zilei.

Marea Britanie pregătește un nou sistem de plată pentru călătoriile cu trenul. Astfel, în loc să cumpere bilete la gară sau pe telefon, călătorii vor scana un cod de bare dintr-o aplicație când trec prin porțile de acces. Călătoriile lor vor fi urmărite folosind locația telefonului prin GPS, scrie The Independent.





