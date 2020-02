De Cristian Anton,

Dacă boala se răspândeşte în Africa, ”va fi mai dramatic decât în China”, a spus Gates vineri.

”Şi nu încerc să minimizez ceea ce se întâmplă în China”, a precizat fondatorul Microsoft şi filantropul în cadrul unei conferinţe a American Association for the Advancement of Science, organizată în Seattle.

Virusul, care a infectat peste 66.000 de persoane şi a ucis peste 1.500 în China, ar putea pune lumea într-o ”situaţie posibil foarte rea”, a adăugat Gates.

”Este o provocare uriaşă”, a mai spus el.

Fond de 100 de milioane de dolari pentru combaterea coronavirusului

”Sunt multe lucruri pe care nu le cunoaştem despre epidemia actuală, dar şi multe pe care le ştim, care demonstrează că ar putea fi – în special pe măsură ce se răspândeşte în zone precum Africa Subsahariană şi Asia de Sud – foarte dramatic”, a spus Gates.

În afara Chinei continentale au fost înregistrate aproape 450 de cazuri în aproximativ 24 de ţări şi teritorii şi trei decese.

Egiptul a confirmat vineri primul său caz de coronavirus. Persoana în cauză este un cetăţean străin care a fost internat într-un spital în condiţii de izolare.

Fundaţia condusă de Gates şi soţia sa, Melinda, a înfiinţat un fond de aproximativ 100 de milioane de dolari pentru combaterea epidemiei şi dezvoltarea unui vaccin.

