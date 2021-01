„Unul dintre beneficiile faptului că am 65 de ani este că sunt eligibil pentru vaccinarea anti-COVID. Am primit prima doză săptămâna aceasta și mă simt minunat. Mulțumesc oamenilor de știință, celor care au luat parte la testarea vaccinurilor, personalului medical din prima linie, tuturor celor care au făcut posibil acest lucru”, a scris Bill Gates pe Twitter.

One of the benefits of being 65 is that Im eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd