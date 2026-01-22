Sursa a declarat că aliații europeni vor intensifica, de asemenea, măsurile de securitate în Arctica, dar a insistat că plasarea bazelor americane în Groenlanda sub suveranitatea Statelor Unite nu a fost discutată.

Șeful NATO spune că nu a discutat cu Trump despre suveranitatea Danemarcei

După întâlnirea cu Rutte, Trump a declarat că aliații ar putea ajunge la un acord care să satisfacă dorința sa pentru amplasarea unor elemente ale scutului antirachetă „Domul de Aur” și accesul la minereuri, blocând în același timp ambițiile Rusiei și pe cele ale Chinei.

Conceptul de acord asupra Groenlandei anunțat miercuri seara de Donald Trump presupune păstrarea suveranității Danemarcei asupra insulei, relatează Axios, în timp ce oficiali de rang înalt consultați de The New York Times vorbesc despre o prezență americană pe modelul celei britanice în Cipru.

În schimb, purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a dat asigurări că Mark Rutte nu a propus niciun compromis privind suveranitatea Danemarcei în timpul discuțiilor cu Donald Trump.

Mette Frederiksen manifestă deschidere pentru instalarea „Domului de aur” în Groenlanda

De cealaltă parte, premierul danez Mette Frederiksen a transmis că dorește să continue „un dialog constructiv cu aliații săi” referitor la Groenlanda și securitatea în Arctica, dar cu respectarea „integrității teritoriale” a țării sale.

„Putem negocia toate aspectele politice: securitate, investiții, economie. Dar nu ne putem negocia suveranitatea”, a declarat Frederiksen, citată într-un comunicat.

Chestiunea suveranității nu a fost abordată, a confirmat premierul danez, subliniind totodată că și-a „coordoonat eforturile” cu guvernul groenlandez în timpul discuțiilor.

„Regatul Danemarcei dorește să continue un dialog constructiv cu aliații săi privind modalitățile de întărire a securității în Arctica, inclusiv «Domul de aur» american, cu condiția ca acest lucru să se facă cu respectarea integrității noastre teritoriale”, a precizat Mette Frederiksen.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE