Anul acesta va fi cea de-a zecea ediție a festivalului de reduceri. Iar retailerii online se așteaptă la vânzări cel puțin pe măsura celor de anul trecut.

În 2019, conform unui sondaj efectuat de Kantar România, 90% dintre români știau ce este Black Friday, iar mai mult de 53% dintre ei își propuseseră să cumpere cel puțin un produs la ofertă.

Black Friday este o “sărbătoare a reducerilor” care are loc în vinerea de după Ziua Recunoștinței din SUA. Anul acesta, ar trebui ca data să fie 27 noiembrie.

În țara noastră, evenimentul este însă defazat, pentru ca firmele de curierat să poată livra produsele până la 1 decembrie, când, de ziua națională, angajații au liber.

Ce retaileri se aliniază la start

Pe lângă eMAG, alți retaileri online din România care vin de regulă cu reduceri sunt evoMAG, Cel.ro, F64 și Quickmobile.

Lanțurile de magazine precum Flanco, Altex sau Media Galaxy au de obicei mai multe săptămâni de reduceri grupate sub titulatura de Black Friday.

Pe lângă aceste companii, mai vin cu promoții și marile lanțuri străine de hipermarketuri, cum sunt Carrefour și Auchan.

De asemenea, lanțurile de magazine de haine oferă, la rândul lor, reduceri. Cele mai importante sunt grupul spaniol Inditex, care deține Zara, Bershka, Pull & Bear și Massimo Dutti, dar și lanțurile New Yorker, C&A și retailerii online About You și Fashion Days.

Citeşte şi:

Răsturnare de situație după ce INSP a anunțat rata de infectare din București. Institutul revine cu o nouă serie de date

Vin ploile: masca de față nu trebuie purtată udă. Dacă se umezește, devine aproape inutilă. Ce putem face?

Firea, Florea, Tudorache și ceilalți primari PSD perdanți au locul asigurat la alegerile parlamentare. Ce nume grele riscă să fie lăsate pe dinafară

PARTENERI - GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

PARTENERI - PLAYTECH În ce situație halucinantă se află Irinel Columbeanu! Este TULBURĂTOR: a spus tot adevărul

HOROSCOP Horoscop 14 octombrie 2020. Capricornii continuă conflictele cu superiorii sau cu persoane din familie

Știrileprotv.ro Vortexul polar ajunge în Europa! Țările în care stratul de zăpada atinge deja aproape un metru

Telekomsport Gimnasta de aur a ţării a dispărut fără urmă. Când a fost văzută ultima oară şi indiciul descoperit