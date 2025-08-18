Tocmai de aceea nu este surprinzător să vedem atât de mulți oameni tânjind după o eventuală revenire a sa.

O companie chineză, Zinwa Technologies, și-a propus să reînvie device-urile BlackBerry vechi de un deceniu, cu o modificare semnificativă.

Aceasta lucrează la restaurarea unui număr limitat de dispozitive BlackBerry Classic Q20, instalând sistemul de operare Android pe ele.

Telefonul renăscut va fi comercializat sub numele de Zinwa Q25 Pro.

Modificări hardware

Pentru a asigura compatibilitatea cu Android, Zinwa înlocuiește placa de bază originală cu una nouă, echipată cu un chipset MediaTek Helio G99 mai recent, 12GB RAM și până la 256GB stocare internă.

Ecranul tactil al modelului Classic facilitează tranziția la interfața Android. Compania a îmbunătățit și bateria originală a Q20 cu aproape 15% și a adăugat camere noi, inclusiv una de 50MP pe spate și una de 8MP pentru selfie-uri.

Noul chipset aduce suport pentru 4G LTE, deși modelul actual nu are capacități 5G. De asemenea, portul micro USB a fost înlocuit cu unul USB Type-C pentru încărcare și transfer de date mai rapide.

Software și funcționalitate

Conform demonstrațiilor echipei, trackpad-ul capacitiv caracteristic BlackBerry funcționează fără probleme pe dispozitivul revitalizat.

Zinwa Q25 Pro rulează în prezent o versiune simplificată de Android 13, fără planuri concrete de actualizare la versiuni mai noi, cu excepția cazului în care există suficient interes pentru a susține dezvoltarea.

Disponibilitate și preț

Zinwa Q25 Pro vine la un cost de 400 de dolari, iar compania vinde și un kit DIY pentru transformarea vechiului BlackBerry Classic, în schimbul a 320 de dolari.

Ambele sunt disponibile într-un magazin online, iar compania vinde separat și modulele de cameră și bateria.

Zinwa planifică să înceapă livrarea Q25 Pro până la sfârșitul lunii august pentru primii 100 de susținători și își propune să intre în producția de masă până la mijlocul lunii septembrie.

Potrivit Android Authority, dacă totul merge bine, Zinwa ar putea explora posibilitatea de a moderniza și alte modele BlackBerry, inclusiv Passport și KeyOne, acesta din urmă fiind printre puținele telefoane BlackBerry care au venit cu Android instalat din fabrică.

Cu suportul îmbunătățit al Android 16 pentru tastaturi fizice, acest proiect ar putea avea succes, oferind o alternativă nostalgică pentru fanii BlackBerry în era smartphone-urilor moderne.

