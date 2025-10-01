Departamentul de Pompieri a anunțat că, până în prezent, nu au fost raportate victime. Primele date indică o posibilă explozie de gaz care ar fi provocat prăbușirea unui puț de incinerare într-o clădire cu 20 de etaje din Bronx. Autoritățile au precizat că apartamentele nu au fost afectate.

„O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauza exactă și amploarea pagubelor, dincolo de avariile vizibile la coșul de fum”, a transmis Autoritatea pentru Locuințe a orașului.

Imagini surprinse la fața locului arată un colț al clădirii prăbușit de la parter până la acoperiș. Filmările realizate de martori surprind un nor de praf ridicându-se imediat după prăbușire, produsă în jurul orei 8:10 dimineața.

Printre ruine au fost observate mai multe aparate de aer condiționat, smulse din ferestre de căderea cărămizilor.

Primarul Eric Adams a declarat că este informat permanent cu privire la evoluția situației și a îndemnat locuitorii să evite zona. Poliția newyorkeză a confirmat că a primit apeluri la 911 imediat după incident și că, la sosire, ofițerii au constatat o prăbușire parțială la clădirea Mitchel Houses.

La fața locului au intervenit pompieri, reprezentanți ai primăriei și ai companiei de utilități Con Edison, iar zona a fost securizată.

Puțurile de incinerare, utilizate în trecut în blocurile newyorkeze pentru arderea gunoaielor, au fost în mare parte înlocuite de compactoare, însă multe clădiri ridicate în anii 40–60, administrate de NYCHA, cea mai mare autoritate pentru locuințe din SUA, încă le păstrează.

Locatarii acestor imobile reclamă de zeci de ani probleme precum rozătoarele, mucegaiul și defecțiunile repetate la încălzire și apă caldă.