Defecțiune la ușile trenului

Blocajul a fost provocat de o defecțiune la sistemul de închidere a ușilor unei garnituri aflate în stația Tineretului. În astfel de situații, trenul nu poate continua cursa în condiții normale până când problema nu este remediată sau garnitura nu este retrasă din circulație. Sistemul ușilor este esențial pentru siguranța călătorilor, iar o defecțiune poate bloca plecarea trenului din stație.

Incidentul a avut loc la oră de vârf, când stațiile de pe M2 sunt printre cele mai aglomerate din București.

La ora 9.10, circulația fusese reluată pe ambele linii ale Magistralei M2, însă se desfășura în continuare cu dificultate, scrie Wall-Street.ro. Înainte de reluarea traficului pe ambele fire, circulația către Pipera și Tudor Arghezi a fost afectată, iar trenurile au circulat cu întârzieri. Metrorex nu transmisese, până la ora 9.10, un anunț oficial despre incident.

Sute de oameni rămași în stații

Blocajul a dus la aglomerație în stațiile de pe traseu. Călătorii au așteptat mai mult decât de obicei, iar întârzierile s-au resimțit pe ambele sensuri de mers. Magistrala M2 este una dintre cele mai importante linii de metrou din Capitală, pentru că leagă sudul orașului de zona de business din nord. Orice blocaj produs dimineața pe această linie afectează rapid mii de navetiști.

Problemele au fost resimțite mai ales de oamenii care mergeau spre locul de muncă, spre școli sau spre conexiunile cu alte mijloace de transport.

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