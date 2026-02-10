„Securitatea informațiilor este o parte integrantă a luptei dintre noi și NATO. Înțeleg că acest lucru este incomod pentru mulți, inclusiv pentru mine. Dar vremurile dictează”, a spus Andrei Guruliov, fost comandant adjunct al Districtului Militar Sud al Rusiei.

Telegram este sub asediu în Rusia, unde riscă amenzi uriașe, procese pe bandă rulantă și blocarea accesului. Aplicația este încetinită de luni și nu funcționează aproape deloc de astăzi. Informația a fost confirmată de Roskomnadzor, autoritatea responsabilă de monitorizarea, verificarea și cenzurarea presei și a telecomunicațiilor în Rusia. În aceste condiții, publicațiile ruse din exil le recomandă utilizatorilor din Rusia să ocolească restricțiile cu ajutorul VPN-urilor.

Roskomnadzor a început să aplice „restricții progresive” asupra Telegram pe motiv de „încălcare” a legislației impuse de regimul de la Moscova, care depune totodată eforturi pentru folosirea aplicației de stat Max, aflată, conform presei ruse din exil, sub controlul serviciilor secrete ale Kremlinului.

Roskomnadzor acuză Telegram că nu a reușit să asigure protecția datelor cu caracter personal și nu a luat măsurile cerute pentru combaterea fraudelor online, precum și a activităților „criminale și teroriste”.

Regimul de la Moscova restricționase deja din vară apelurile prin Telegram și WhatsApp, aceasta din urmă, proprietate a gigantului american Meta, în cadrul unei represiuni mai extinse împotriva aplicațiilor deținute de străini.

Autoritățile ruse acuză, de asemenea, serviciile secrete ucrainene că recrutează prin aceste aplicații cetățeni ruși pentru a comite acte de sabotaj în Rusia, în schimbul unei promisiuni de remunerație. La rândul lor, autoritățile ucrainene acuză că această practică este folosită mai ales de Rusia prin intermediul Telegram.

În afară de recrutări pentru sabotaje în Europa și Ucraina, statul rus, inclusiv Kremlinul, folosește Telegram pentru a-și răspândi propaganda prorăzboi și antioccidentală. În plus, Telegram servește ca platformă importantă de ajungere la public pentru bloggerii militari ruși.

În ultimii ani, Kremlinul a luat tot mai multe măsuri vizând restricționarea libertății de exprimare pe internet, mult timp printre puținele spații unde vocile critice la adresa regimului lui Vladimir Putin puteau să se exprime liber, notează AFP.

Liderul rus Vladimir Putin a promulgat, la sfârșitul lunii iulie 2025, o lege care pedepsește căutările pe internet de conținut catalogat drept „extremist” și care interzice promovarea VPN-urilor, sisteme foarte utilizate în Rusia pentru a ocoli cenzura.

Din 2024, platforma video YouTube este accesibilă în Rusia doar prin VPN. Iar din 2022, rețelele de socializare Facebook și Instagram ale grupului american Meta, declarate „extremiste” în Rusia, sunt, de asemenea, blocate.

