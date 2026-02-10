Telegram, fondată de antreprenorul rus Pavel Durov, joacă un rol esenţial în comunicările private şi publice din Rusia. Platforma este utilizată deopotrivă de Kremlin, dar şi de opoziţia exilată, pentru distribuirea rapidă a informaţiilor unui public larg.

Pavel Durov, care a părăsit Rusia în 2014 şi s-a stabilit ulterior în Dubai, a fost implicat în controverse juridice. În august 2024, a fost arestat la Paris într-o anchetă privind acuzaţii precum fraudă, trafic de droguri, crimă organizată, promovarea terorismului şi hărţuire cibernetică. Durov a fost acuzat că nu a luat măsuri pentru a combate utilizarea infracţională a platformei sale.

„Absurdă din punct de vedere juridic şi logic”– astfel a descris Durov arestarea sa, negând toate acuzaţiile. El a adăugat că anchetatorii „se străduiau să găsească ceva greşit făcut de el sau de Telegram”. Ulterior, antreprenorul a fost eliberat sub supraveghere judiciară.

